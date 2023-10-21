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كامكو إنفست ترسيات العقود تضاعفت 13 مرة إلى 2 3 مليار دولار خلال الربع الثالث

10/21/2023 11:04:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف تقرير صادر عن «كامكو إنفست» أن إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت في الربع الثالث من 2023 وصل إلى 2.3 مليار دولار مقابل 162 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2022، مسجلا أعلى معدل نمو على أساس سنوي لإجمالي العقود التي تمت ترسيتها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع، بعد أن قفزت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بأكثر من 13 ضعفا.
ووفقا للتقرير الذي جاء تحت عنوان «سوق المشاريع بدول مجلس التعاون الخليجي»، وصلت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها إلى أعلى المستويات على أساس ربع سنوي منذ أكثر من 4 أعوام خلال الربع الثالث من 2023، بدعم قوي من الاستثمار في البنية التحتية التي تعد من الركائز الأساسية في خطة رؤية الكويت 2035 بقيادة قطاعي النقل والبناء والتشييد.
وتستعد الكويت لعام جيد من ترسية المشاريع، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة المشاريع السنوية التي ستتم ترسيتها في البلاد إلى أعلى المستويات المسجلة منذ العام 2018، وفي هذا السياق، تجاوزت القيمة الإجمالية للصفقات التي تمت ترسيتها خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من 2023 نحو 5.8 مليارات دولار.
وفي السياق العام، من حيث حجم سوق المشاريع، تقدر القيمة الإجمالية للمشاريع في الكويت بنحو 169 مليار دولار حتى منتصف أكتوبر من 2023، وفقا لمؤشر المشاريع الخليجية الصادر عن «ميد».
وبالمقارنة، من حيث وضع سوق المشاريع، بلغت قيمة العقود قيد التنفيذ 79.8 مليار دولار، والعقود قيد الدراسة 54.4 مليار دولار، والعقود قيد التصميم 54.2 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2023.
أما على الصعيد القطاعي، فبلغت قيمة مشاريع قطاع النقل في الكويت 1.9 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2023 مقابل 50 مليون دولار في الربع المماثل من العام السابق، ويمثل قطاع النقل نحو 83.6% من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الدولة خلال هذا الربع.
وجـــاء قطـــاع البناء والتشييد في الكويت في المرتبة الثانية من حيث العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع بقيمة 134 مليون دولار، وفي الوقت الحالي، يعد مشروع توسعة مطار الكويت بقيمة 4.3 مليارات دولار (مشروع مبنى الركاب الجديد 2) أكبر المشاريع الجاري تنفيذها في الكويت، يليه مشروع توسيع محطة معالجة مياه الصرف. أما على الصعيد القطاعي فبلغت قيمة مشاريع قطاع النقل في الكويت 1.9 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2023 مقابل 50 مليون دولار في الربع المماثل من العام السابق.
ويمثل قطاع النقل نحو 83.6%من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الدولة خلال هذا الربع، وجاء قطاع البناء والتشييد في الكويت في المرتبة الثانية من حيث العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع بقيمة 134 مليون دولار، وفي الوقت الحالي، يعد مشروع توسعة مطار الكويت بقيمة 4.3 مليارات دولار، ويعد مشروع مبنى الركاب الجديد 2 أكبر المشاريع الجاري تنفيذها في الكويت، يليه مشروع توسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أم الهيمان بقيمة 1.4 مليار دولار وبالمقارنة، يعتبر مشروع المطار الجديد في شمال الكويت الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار أكبر المشاريع المخطط تنفيذها ولم تتم ترسيته بعد، يليه مشروع مدينة جنوب المطلاع بقيمة 11.6 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي زادت بنسبة 86% خلال الربع الثالث من 2023، إذ وصلت إلى 41.8 مليار دولار مقابل 22.2 مليار دولار في الربع الثالث من 2022، ما يؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي لسوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. ويعتبر هذا المستوى هو ثالث أعلى المستويات المسجلة من حيث قيمة المشاريع المسندة على أساس ربع سنوي على مدى السنوات الـ 5 الماضية.
ويعد النمو القوي للقيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي أيضا من أبرز المؤشرات الجوهرية التي تدل على تصميم دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي نتيجة للاتجاه العام الذي اتخذته المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي على أساس ربع سنوي، إذ استمر هذا الاتجاه في التحرك للأعلى منذ العام 2018.

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