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انكماش ثروة إيلون ماسك إلى 209 8 مليارات دولار

10/21/2023 11:04:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقلصت ثروة رجل الأعمال الأميركي الملياردير إيلون ماسك، بواقع 15.9 مليار دولار، بعدما أثرت النتائج المالية لشركة تسلا للسيارات الكهربائية في الربع الثالث سلبا على سعر السهم. ويمتلك ماسك، أغنى الأغنياء في العالم بثروة تبلغ 209.8 مليارات دولار، 13% من أسهم تسلا، وتأتي غالبية ثروته من شركة السيارات. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن سهم تسلا انخفض بنسبة 8.8% في التعاملات الصباحية في نيويورك بعد أن جاءت نتائجها أقل التوقعات بالنسبة لكل من الأرباح والمبيعات خلال الربع الثالث، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

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