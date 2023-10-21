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مليار دولار عقود تمت ترسيتها بالكويت في سبتمبر

10/21/2023 11:04:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن الكويت حلت في المركز الثالث على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية والامارات على قائمة ترسيات العقود في سبتمبر حيث أرست عقود مشاريع بقيمة 1.072 مليار دولار، وكان العقد الأكبر من نصيب وزارة الأشغال العامة الذي ارسته على شركة ليماك القابضة التركية لتنفيذ اعمال الحزمة الثالثة في مبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار الكويت الدولي والخاصة ببناء ساحات انتظار وممرات الطائرات، ومباني الخدمات في المبنى المذكور.
وضمت قائمة العقود التي ارستها الكويت في سبتمبر نحو 764 مليون دولار لعقد المبنى 2 بمطار الكويت الدولي، و104 ملايين دولار عقد بناء صهاريج مياه في مدينة المطلاع السكنية، و121 مليون دولار عقود بناء مراكز حضرية في مدينة المطلاع السكنية، و62 مليون دولار عقود خطوط كهرباء في محافظة الأحمدي ومدينة المطلاع، و13 مليون دولار لبناء مركز تسوق لحساب الهيئة العامة للرعاية السكنية، و8 ملايين دولار بناء ابراج مياه بمدينة المطلاع.
وقالت المجلة ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ مينا - أرست في شهر سبتمبر ما قيمته 25.1 مليار دولار من العقود، واستمدت الترسيات قوتها من العقود التي ارستها المملكة العربية السعودية بواقع 16.1 مليار دولار لتحل في المركز الاول إقليميا وخليجيا، ما أدى الى رفع قيمة ترسيات العقود في الربع الثالث من العام الحالي الى 55.8 مليار دولار، وهو ما يقل عن قيمة الترسيات خلال الربع الثاني البالغة 65.8 مليار دولار، ولكنها تتجاوز قيمة نظيرتها البالغة 45.7 مليار دولار في الربع الأول من العام.
وقالت المجلة انه منذ بداية العام حتى الآن، بما في ذلك الربع الثاني الذي شهد ترسيات قوية، كان أداء سوق المشاريع الإقليمية أفضل بكثير في عام 2023 مما كان عليه في عام 2022، وقد تفوق أداء الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام على اداء الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة اجمالي الترسيات نحو 167.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 108.4 مليارات دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر في عام 2022. ومن المؤكد أن قيمة العقود التي ستشهد المنطقة ترسيتها خلال عام 2023 بأكمله ستتجاوز ما أرسي خلال عام 2022 والتي بلغت 167.5 مليار دولار.
وكانت أكبر العقود في المملكة عبارة عن 3 صفقات تتجاوز قيمة الواحدة منها ملياري دولار وما فوق، تمت ترسيتها من قبل شركة أرامكو السعودية لمرحلة التوسعة الثانية المقدرة بـ 10 مليارات دولار لمشروع إنتاج الغاز غير التقليدي في الجافورة، وفازت فيها شركات هندية وكورية جنوبية، بالاضافة الى شركة تكنيكاس ريونيداس الإسبانية.
وحلت الإمارات في المركز الثاني رغم تسجيلها نشاطا أكثر تواضعا في ترسية العقود في شهر سبتمبر، حيث بلغت قيمة الترسيات 3.4 مليارات دولار، وكان أكبرها عقدا بقيمة 2.2 مليار دولار وقعته شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مع فريق من الشركات المحلية والمصرية لبناء محطة معالجة مياه البحر في المرفأ.
وفي حين جاءت الكويت في المركز الثالث بترسيات بلغت قيمتها 1.072 مليار دولار، فقد حلت قطر والبحرين في المركزين الرابع والخامس بترسيات بلغت قيمتها 320 مليون دولار و16 مليون دولار على التوالي فيما غابت عمان عن قائمة مجلة ميد لهذا الشهر، وعلى نطاق منطقة الخليج الاوسع نطاقا سجلت ايران ترسيات بقيمة 2.1 مليار دولار فيما لوحظ غياب العراق عن القائمة، وعلى صعيد متصل سجلت مصر ترسيات قيمتها 1.9 مليار دولار ثم الجزائر بقيمة 52 مليون دولار وأخيرا الأردن بقيمة 29 مليون دولار.

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