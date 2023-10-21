وربة يحقق 14 مليون دينار أرباحا صافية في 9 أشهر



الساير: نتائجنا المالية تؤكد أننا نسير بخطى ثابتة في مسار تقديم قيمة مضافة مستدامة لعملائنا ومساهمينا

نواصل الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية وتوسيع نطاقها من أجل تحقيق تطلعات كل أصحاب المصالح

الغانم: إمكانات «وربة» الكبيرة وقدراته المتنوعة يؤكدان استعداده لمواجهة أي منافسة بالسوق المحلي إنجازات البنك الرقمية دعمت تعميق العلاقات مع عملائه الحاليين وسرّعت من اجتذاب العملاء الجدد



أعلن بنك وربة عن النتائج المالية الفصلية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك بلغت 14.324 مليون دينار، ما يعادل 6.21 فلوس ربحية للسهم الواحد.

وقال البنك في بيان صحافي إن صافي إيرادات التمويل ارتفع في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 إلى 164مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 86.67%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 182 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 61.52% وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع رصيد مديني التمويل خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 3.4 مليارات دينار، بزيادة قدرها 313 مليون دينار، وبنسبة زيادة 10% عن نهاية عام 2022.

كما بلغ رصيد الاستثمار في الصكوك للأشهر التسعة الأولى من 2023 مبلغ 351 مليون دينار، بارتفاع قدره 66 مليون دينار، وبنسبة 23.3% عن العام السابق 2022، وبلغ رصيد إجمالي الموجودات 4.8 مليارات دينار في نهاية سبتمبر 2023، بارتفاع قدره 602 مليون دينار، وبنسبة 14.33% عن العام السابق 2022.

كما بلغ رصيد حسابات المودعين للشهور التسعة الأولى مبلغ 2.8 مليار دينار بارتفاع قدره 104 ملايين دينار، وبنسبة 3.87% عن العام 2022. وبلغت حقوق المساهمين 305.6 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر 2023 بارتفاع قدره 7 ملايين، وبلغ معدل كفاية رأس المال15.7% متخطيا الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي نسبة تؤكد على متانة المركز المالي لـ «وربة».

وعلق رئيس مجلس الإدارة في بنك وربة حمد مساعد الساير على النتائج المالية قائلا: حقق بنك وربة نتائج مالية قوية في الأشهر التسعة الأولى من 2023، ليعكس أداؤنا مزيج أعمالنا المتنوع وقوة وحجم ميزانيتنا العمومية، ويؤكد على أننا نسير بخطى ثابتة في مسار تقديم قيمة مضافة مستدامة وطويلة الأجل لعملائنا ولمجتمعاتنا ومساهمينا، مؤكدا على أن هذه الأرباح القياسية تدعم مكانة «وربة» بشكل خاص، وتسهم إيجابيا في تعزيز قدرة ومكانة القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام.

وأضاف الساير أن «وربة» سجل نموا إيجابيا في جميع المؤشرات المالية الأساسية، وحافظ على معدلات جيدة لجهة العائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين، مع تحسين جودة الأصول ومعدلات تغطية الديون المتعثرة من المخصصات، ومعدلات التكلفة إلى الإيراد، ومختلف المؤشرات المالية.

وأفاد بأن النتائج المالية القياسية المحققة تعكس الجهود المبذولة من قبل فرق العمل في «وربة» وتعكس كذلك ثقة المساهمين والعملاء وكفاءة التوجهات الاستراتيجية لمجلس الإدارة، مثمنا دور الجهات الرقابية، وكل الشركاء وأصحاب المصلحة.

وتابع: تبرهن استراتيجيتنا للنمو وإدارتنا الحصيفة لكل من المخاطر ورأس المال، إلى جانب مزيج أعمالنا المتنوع على قوتنا واستقرارنا وسط بيئة اقتصادية عالمية مليئة بالتحديات، مشيرا إلى أن «وربة» يواصل جني ثمار استثماراته الاستراتيجية، مؤكدا على ثقته في قدرة البنك على تحقيق المزيد من النجاحات التي تلبي احتياجات عملائه المتنامية.

واستطرد حديثه قائلا: إن التزامنا بتعزيز ولاء عملائنا وإعادة الاستثمار المجتمعي وتبني أعلى معايير الاستدامة يعزز مكانتنا كأحد البنوك الرائدة في السوق المحلي ويدعم فرص النمو على المدى الطويل، مفيدا بأن «وربة» قطع أشواطا كبيرة في استراتيجية التحول الرقمي، وأن النمو الملحوظ في حجم استخدام العملاء للخدمات المصرفية الرقمية يؤكد قوة وريادة «وربة» في توفير الحلول المالية الرقمية المبتكرة التي تعزز تجربة العملاء المصرفية وتمنح «وربة» ميزة تنافسية.

وأفاد الساير إلى ارتفاع الإيرادات من الأنشطة الرئيسية، حيث استمرت اتجاهات الربحية القوية لكل من الأداء على أساس ربع سنوي ومنذ بداية العام الحالي، موضحا أن «وربة» نجح في الحفاظ على اتجاهات قوية للغاية من الناحية التشغيلية، حيث نمت الإيرادات بمستويات تجاوزت معدل نمو النفقات التشغيلية، وأوضح أن تركيز البنك ينصب بصفة رئيسية على خلق قيمة لمساهميه كما يتضح من التحسن المستمر لمعدلات الربحية، إذ بلغ العائد على متوسط إجمالي الموجودات 0.42%؜ والعائد على متوسط حقوق المساهمين 5.33%.

وأشار الساير إلى أن البنك يواصل تنفيذ ركائزه الاستراتيجية الجوهرية والتي تركز على التنويع والحفاظ على حصته السوقية، كما احتفظ بمركز تنافسي قوي في السوق المحلية ونجح في الحفاظ على مكانته كالبنك المفضل سواء للعملاء من الأفراد أو ذوي الملاءة المالية العالية أو الشركات أو المؤسسات المحلية والأجنبية.

وأكد أن بنك وربة يتطلع لمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والمنصات الرقمية وتوسيع نطاقها وسوف يسهم ذلك في العمل بشكل أكثر كفاءة والنمو في المجالات المختلفة، من أجل تحقيق تطلعات كل أصحاب المصالح.

هذا إلى جانب التركيز بشكل كبير على الابتكار كمحرك رئيسي للنمو في المستقبل، وذكر الساير أن البنك يواصل دمج المسائل المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أعمال البنك وثقافته وعملياته، والقيام بدور فعال في تسريع وتيرة التحسين المستمر للسياسات والإفصاحات التي تصدر فيما يتعلق بأمور الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لضمان مستقبل أكثر استدامة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين حمد الغانم: سجلنا أرباحا قوية في التسعة شهور الأولى من العام 2023، وحافظنا على مسار استراتيجيتنا الرامية إلى تعظيم أعلى العوائد لمساهمينا، وبما يتماشى مع مستهدفاتنا الطويلة الأجل مشيرا إلى أن المعنويات تجاه البيئة التشغيلية في الكويت تشهد تحسنا تدريجيا خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن قطاعات أعمال البنك الرئيسية واصلت البناء على الأداء القوي، الذي حققه البنك مطلع العام الحالي، مشيرا إلى أن الاستقرار في البيئة التشغيلية سيكون محفزا لأداء أفضل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أرباح التسعة أشهر الأولى تعكس قوة الأداء التشغيلي للبنك، وتؤكد النمو المستمر لأنشطة أعمالنا، وأكد أنه ساهم في تعزيز أداء البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023 عدة عوامل، من ضمنها الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، وتحسن الأداء التشغيلي، هذا إلى جانب قوة الميزانية العمومية، ومستويات السيولة المريحة، ومتانة قاعدة رأس المال، وأوضح الغانم إلى أن البنك استفاد من ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار البيئة التشغيلية بصفة عامة في الكويت خلال التسعة أشهر الاولى من العام 2023، في غضون ذلك بدأت الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى في الانحسار. بالرغم من مخاطر الركود الاقتصادي، إلا أن هناك تفاؤلا حذرا بأن البيئة التشغيلية ستظل مستقرة بصفة عامة.

ولفت الغانم إلى أن استمرار نمو حجم الأعمال والسيولة القوية التي يتمتع بها البنك، إضافة إلى المستويات الحكيمة لجودة الأصول، عوامل ستستمر في دعم نمو الأرباح حتى نهاية 2023، بالإضافة إلى كونها مكنت البنك من مواجهة التقلبات الكبيرة في الصناعة المصرفية العالمية خلال الفترة الماضية.

واستطرد حديثه بأن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2023 شهدت مواصلة التنفيذ المنضبط لأولويات البنك الاستراتيجية ومبادراته نحو تعزيز نمو الإيرادات، إلى جانب تحقيق أداء تشغيلي قوي، مشددا على أن البنك استمر في تحقيق الإنجازات الرئيسية في مسيرة رحلته الرقمية، الأمر الذي دعم تعميق العلاقات مع عملائه الحاليين، وسرع من معدلات نمو اجتذاب العملاء الجدد.

وأعرب الغانم عن اعتزازه واعتزاز البنك برفع تصنيف وكالة موديز العالمية من نظرة مستقبلية مستقرة إلى إيجابية وأيضا بالتقدم الذي أحرزه في مجالات الابتكار الرقمي ومبادرات تمكين المرأة والتنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية، موضحا أن النظرة الإيجابية بخصوص التصنيف تعكس التأثير الإيجابي للتطورات في أعمال «وربة» ويثبت سلامة التوجهات الاستراتيجية، كما يؤكد هذا التصنيف على النجاحات والإنجازات التي حققها بنك وربة وهو ما يعد تقديرا للصناعة المصرفية الإسلامية.

ونوه إلى أن هذا التقييم يكتسب أهميته من أهمية موديز كوكالة لها مكانتها وثانيا لكونه يأتي في وقت له خصوصيته، ووربة على أعتاب مرحلة تاريخية مهمة من مراحل تطوره، مؤكدا استعداد بنك وربة الكامل لمواجهة أي منافسة، منوها بالإمكانات الكبيرة والقدرات المتنوعة التي يمتلكها، فخبرة «وربة» وتجاربه أكسبته قدرة على التعامل مع المتغيرات بإيجابية مع التمسك بالمنهج الشرعي والتميز في تقديم خدمات ومنتجات بمقاييس عالمية رفيعة تواكب طموحات عملائه.

وتابع الغانم بأن مفهوم تحقيق عالمية المؤسسة لا يقصد به الانتشار الدولي وحسب، وإنما أيضا إخضاع جميع الخدمات والمنتجات والأنشطة إلى المقاييس والمعايير الدولية ما أهل «وربة» للحصول على الجوائز والتقييمات العالمية المتتالية، مشيدا بالقدرة التي أظهرها بنك وربة خلال الفترة الأخيرة في تنفيذ سياسة استثمارية نوعية غير مسبوقة فقال إنها تعتمد على توظيف القدرات والخبرة والملاءة.

دور رائد في المسؤولية الاجتماعية

أكد الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين حمد الغانم مواصلة دور «وربة» الرائد في المسؤولية الاجتماعية عبر دعم مختلف المبادرات التي تضيف قيمة للمجتمع وتشمل المبادرات الصحية والرياضية والتعليمية والبيئية وتمكين المرأة ودعم الشباب والطلبة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز الثقافة المالية، مشيرا إلى أن بنك وربة يفخر بالمواهب والكفاءات المصرفية الوطنية الشابة لديه، وسيواصل التميز في جهود تدريب وتوطين العمالة واستقطاب المواهب من الخريجين بالشراكة مع الجامعات الحكومية والخاصة.





أداء «بنك وربة» بالأرقام



٭ 6.21 فلوس ربحية السهم في 30/9/2023.

٭ 50 مليون دينار صافي إيرادات التشغيل.

٭ 3.4 مليارات دينار رصيد مديني التمويل

٭ 4.8 مليارات دينار الموجودات الإجمالية.

٭ 351 مليون دينار رصيد الاستثمار في الصكوك.

٭ 306 ملايين دينار إجمالي حقوق المساهمين.

٭ 15.7% معدل كفاية رأس المال.

٭ 308% نسبة التغطية.تطوير منتجات وخدمات ماليةقال شاهين الغانم إن بنك وربة واصل تميزه في تطوير منتجات وخدمات وحلول مالية واستثمارية مبتكرة للعملاء، مع الاعتماد على التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لدعم العمليات التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء المصرفية، والحفاظ على مكانته بين البنوك في القطاع المصرفي الكويتي، وتوسيع الحصة السوقية، منوها بنجاح «وربة» في توسيع قاعدة عملائه، وتحقيق نمو في الإيرادات التشغيلية، انعكست بشكل إيجابي على نتائجه المالية للتسعة شهور الأولى من 2023.