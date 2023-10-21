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بيتك طباعة فورية لبطاقات الائتمان والدفع المسبق للمرة الأولى في الكويت

10/21/2023 11:04:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تقديم خدمتين جديدتين، الأولى خدمة طباعة البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق عبر أجهزة الطباعة الفورية، كأول بنك في الكويت يتيح هذه الخدمة المتطورة بالتعاون مع شركة NCR التي تأتي في أعقاب إتاحة خدمة طباعة بطاقات السحب الآلي من خلال الأجهزة نفسها، بينما الخدمة الثانية تتيح للعملاء تحديث البيانات المالية الكاملة عبر أجهزة السحب الآلي، ليستكمل «بيتك» بذلك طباعة مختلف أنواع البطاقات من خلال الأجهزة وبشكل فوري وسريع وآمن، مؤكدا قدراته وإمكاناته التقنية وحرصه الدائم على تقديم أفضل الخدمات المميزة لعملائه.
وقال مدير الصراف الآلي والفروع الإلكترونية في «بيتك» مشعل مندني إن أيا من عملاء «بيتك» يستطيع حاليا طباعة بطاقته الائتمانية أو بطاقة الدفع المسبق من خلال أجهزة طباعة البطاقات في فرعي المطار والخيران كخطوة أولى والتي تليها زيادة انتشار في القريب العاجل وبأماكن أكثر، مشيرا إلى ان خدمة طباعة البطاقات متاحة على مدار الساعة في هذين الفرعين، بغرض التسهيل على العملاء ومراعاة ظروفهم.
وأشار إلى ان عملية طباعة البطاقة وتسلمها وتفعيلها، لا تتطلب سوى إدخال البطاقة المدنية في جهاز الصرف الآلي، ومن ثم اتباع الخطوات السهلة والواضحة، مع إدخال رمز الـ OTP الذي يتسلمه العميل عبر رسالة نصية على الموبايل، وذلك تماشيا مع أعلى درجات الأمان.
وأكد مندني ان الخدمة الجديدة تأتي ضمن إطار مجموعة من الخدمات المتميزة التي يقدمها «بيتك» للعملاء حاملي البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع للاستفادة منها من خلال أجهزة الصرف الآلي، ضمن حرص «بيتك» على توفير أفضل تجربة مصرفية لعملائه، بما يسهل عليهم معاملاتهم المصرفية من خلال التحول الرقمي وإتاحة الفرصة للعميل لإنجاز كل ما يحتاج من خلال القنوات الرقمية سواء من خلال تطبيق KFH Online أو الفروع الذكية KFH Go أو أجهزة السحب الآلي.
وأضاف مندني: «تعد الخدمة الثانية بمنزلة نقلة نوعية في استخدام أجهزة السحب الآلي ATM، وكذلك في إتاحة أسهل وأسرع الطرق أمام العملاء لتحديث بياناتهم كاملة عن طريقهما، فمن خلال خطوات بسيطة يستطيع العميل تحديث بيانات الملف «اعرف عميلك KYC».
وقال انه سيتم تحديث بيانات البطاقة المدنية من خلال تطبيق «هويتي» وبعد إدخال الرقم المدني بجهاز السحب الآلي يتم إرسال المصادقة إلى تطبيق «هويتي» وعند موافقة العميل، تتم عملية التحديث وكذلك الأمر في تحديث البيانات المالية للعميل «اعرف عميلك KYC».
وقال ان «بيتك» انفرد كأول بنك يقوم بالإصدار الفوري للبطاقات المصرفية بالتعاون مع شركة NCR، حيث تتيح هذه التقنية للعملاء إمكانية الطباعة الفورية لبطاقة الصرف الآلي بعدة طرق مختلفة خلال 3 دقائق، منها الخدمة الذاتية من خلال البطاقة المدنية، أو من خلال الهواتف الذكية باستخدم الرمز التعريفي (QR Code)، وينفرد «بيتك» الآن وللمرة الثانية على مستوى البنوك الكويتية بإطلاق خدمة الإصدار الفوري للبطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق عبر أجهزة الصرف الآلي من غير تقديم طلب مسبق، في فروع «بيتك» (رجال - سيدات) إلى جانب عدد من الأجهزة في المجمعات التجارية، حيث يمتلك «بيتك» الشبكة الأكبر في الكويت من حيث عدد الأجهزة المتوافرة.
وتتوافر خدمة إصدار البطاقات (الجديدة - الاستبدال)، ذاتيا على مدار الساعة بما يتناسب مع جميع أوقات العميل، دون الحاجة لزيارة الفرع ولا التحدث إلى موظفي البنك عبر الخدمة الهاتفية ولإجراء أي طلب مسبق، وتشمل جميع عملاء «بيتك» بمختلف الشرائح.
يذكر أن «بيتك» يوفر باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية التي أكدت ريادته وتفوقه في هذا المجال، حيث أطلق مؤخرا ولأول مرة في الكويت، خدمة فتح حساب لغير العملاء من خلال استخدام أجهزة XTM التفاعلية، بالإضافة الى طباعة البطاقات عبر أجهزة الصرف الآلي كأول بنك في الكويت، وتجاوبا مع تطورات الأجهزة الذكية، يوفر «بيتك» خدمة استخدام الساعات الذكية لإنجاز جميع المعاملات عبر أجهزة الصرف الآلي.
كما وفر «بيتك» خدمة طلب التمويل الشخصي «أونلاين»، وفتح حساب للعملاء الجدد دون الحاجة لزيارة الفرع واعتماده بالتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق «هويتي»، والتحويلات المالية المحلية والخارجية، وإنشاء الودائع الاستثمارية، وفتح حساب الذهب، وبيع وشراء الذهب، وطلب دفتر شيكات، والطباعة الفورية لبطاقة السحب الآلي من خلال QR Code وإيداع الشيكات، ومتابعة المعاملات التمويلية ودفع الأقساط، والاطلاع على الخطط الاستثمارية، ومتابعة أرصدة الحسابات والودائع.
وتؤكد الخدمة الجديدة التزام «بيتك» بتبني أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الخدمات المالية لتحقيق الأفضل للعملاء ومنحهم تجربة مصرفية متميزة ضمن أعلى معايير الكفاءة والجودة.

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