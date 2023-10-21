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السميط الأهلي حريص على بناء علاقات إستراتيجية وتعزيز النمو المستدام

10/21/2023 11:04:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك البنك الأهلي الكويتي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي أقيمت في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بحضور عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومسؤولي وقيادات البنوك الإقليمية والعالمية.
وقد مثل وفد البنك، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة عبدالله السميط، وعمر وهبي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورامي الرفاعي المدير التنفيذي للبنك في فرع مركز دبي المالي العالمي DIFC، وقد أتاح هذا التجمع الفرصة للقاء كبار المسؤولين المصرفيين، وتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الأفكار حول آخر التطورات الاقتصادية والمصرفية في العالم.
حضر وفد البنك حفل الاستقبال الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت على هامش الاجتماعات، برعاية وحضور وزير المالية فهد الجارالله، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، وسفير الكويت في المملكة المغربية عبداللطيف اليحيا، كما حضر الحفل وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مختلف دول العالم، ورؤساء مجالس الإدارات والمديرون التنفيذيون للبنوك الكويتية، ونخبة من قيادات القطاع المصرفي الكويتي وأهم القيادات المصرفية دوليا.
وحضر الوفد أيضا العديد من حفلات الاستقبال التي أقامتها مجموعة من البنوك المركزية الخليجية والمؤسسات العالمية ما ساعد على تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التطورات المالية والمصرفية وتبادل الآراء حول التطورات العالمية.
وتشهد الاجتماعات السنوية التي تقام في شهر أكتوبر من كل عام، مشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية موضع الاهتمام العالمي، وسبل مواجهة التحديات المالية العالمية ومناقشة الإصلاحات المطلوبة في القطاع المصرفي والمالي وسبل التعاون بين البنوك بما يساعدها على التوسع في العديد من المناطق الجغرافية وغيرها.
وتؤكد مشاركة البنك الأهلي الكويتي في مثل هذه الاجتماعات التزامه الثابت بالاطلاع على أحدث التطورات الاقتصادية والمالية حول العالم، والاستفادة في رسم استراتيجيته المستقبلية.
وتعليقا على المشاركة، قال السميط: يسعدنا المشاركة في هذا التجمع الكبير مع العديد من القادة العالميين، بما يتيح لنا الفرصة لتعزيز معرفتنا وبناء علاقات إستراتيجية مع العديد من المؤسسات المالية والمساهمة في تعزيز النمو المستدام للبنك بما يسهم في تزويد عملانا بأحدث الحلول والابتكارات.
وكمؤسسة مصرفية ومالية رائدة في المنطقة، يشتهر البنك الأهلي الكويتي بسعيه المستمر لتحقيق التميز والنمو والابتكار، ومن خلال المشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فإنه يلتزم بتعزيز مكانته كشريك موثوق في المشهد المالي العالمي.

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