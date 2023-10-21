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Nat Energy تدرس التوسع في أسواق المنطقة

10/21/2023 11:04:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار المساعي المتواصلة لزيادة مصادر الدخل الأجنبي للمجموعة، أعلنت شركة Nat Energy التابعة للشركة القابضة المصرية- الكويتية، والتي تعد أكبر شركة في الشرق الأوسط لتوزيع الغاز، أنها تدرس حاليا توسيع عملياتها التشغيلية في أسواق جديدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تستهدف الدول التي تتمتع باحتياطيات كبيرة من الغاز وتحتاج إلى إنشاء وتطوير شبكات توزيع الغاز إلى المنازل والمنشآت الصناعية.
حيث قامت شركة نات انرجي من خلال شركاتها التابعة بتصميم وتركيب وتشغيل أكثر من 13 ألف كيلومتر من شبكات الغاز وفقا لأحدث التقنيات والمعايير العالمية المتعارف عليها، كما قامت العام الماضي بتوزيع أكثر من 500 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي إلى أكثر من 2 مليون منزل و11 ألف منشأة تجارية وحوالي ألف مصنع.
كما تهدف الشركة إلى تطوير شبكات الغاز الطبيعي لدعم جهود تلك الدول في التحول إلى مصادر طاقة تحد من الانبعاثات الكربونية، ما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها نحو تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أن الغاز الطبيعي يعد أقل تكلفة من مصادر الطاقة الأخرى سواء للمنازل والمنشآت التجارية والمصانع، ما يخفف الأعباء عن مواطني تلك الدول ويخفض تكلفة الإنتاج على مصانعها.
على صعيد متصل، تقوم شركة نات انرجي من خلال شركتها التابعة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء «كهربا» بتوليد 115 ميغاواط من الكهرباء في محطات تمتلكها تم بناؤها باستخدام أعلى التقنيات الفنية ومولدات للكهرباء يتم توريدها من شركات عالمية رائدة في المجال وهي Wartsila وBergen، واستثمرت الشركة 10 ملايين دولار لزيادة قدرتها على توليد الطاقة الكهربائية بمقدار 20 ميغاواط، لتصل إجمالي القدرة المركبة إلى 135 ميغاواط خلال الربع الأول من عام 2024.
وتقوم شركة «كهربا» بتوزيع أكثر من 325 ميغاواط كهرباء في منطقة برج العرب وأنشاص ومنطقة المطورين الجنوبية بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وستصل قدرة التوزيع إلى 345 ميغاواط خلال الربع الأول من 2024. وقد نجحت الشركة في الحصول مؤخرا على امتياز توزيع الكهرباء بمنطقة المطورين الجنوبية بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بمساحة 10 ملايين متر مربع لمدة 25 عاما. وتنوي الشركة حاليا التركيز على النمو في نشاط توزيع الكهرباء وتطمح إلى الوصول 1 غيغا في توزيع الكهرباء خلال السنوات الـ 5 المقبلة.
وتواصل الشركة القابضة تنفيذ استراتيجيتها للتوسع الجغرافي والتشغيلي بنجاح وتتطلع لبدء جني ثمار تلك الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المجموعة ضخت استثمارات بقيمة 129 مليون دولار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من إجمالي مبلغ 170 مليون دولار تستهدف المجموعة ضخها خلال عام 2023، وذلك وفقا للخطة الاستثمارية المعدة سلفا.

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