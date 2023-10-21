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85 2 تريليون دولار القيمة السوقية لأكبر 10 بورصات عالمية

10/21/2023 11:04:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بلغت القيمة السوقية لأكبر البورصات في العالم نحو 85.2 تريليون دولار، واحتلت بورصة نيويورك صدارة بورصات العالم من حيث القيمة السوقية التي بلغت 25 تريليون دولار اعتبارا من أغسطس 2023، تلتها «ناسداك»- التي تشمل العديد من الشركات الكبرى منها «آبل» و«إنفيديا» - في المرتبة الثانية.
وتسيطر البورصتان الأميركيتان على 42.4% من القيمة السوقية للبورصات العالمية، وفقا لبيانات من الاتحاد العالمي للبورصات (دبليو إف إي)، وهيمنت أكبر خمس بورصات حول العالم على حوالي 60% من القيمة السوقية.
لكن بنك «جولدمان ساكس» يتوقع أن حصة الأسواق الناشئة من القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية العالمية ستتجاوز نظيرتها في الولايات المتحدة بحلول عام 2050.
وفي المركز الثالث، جاءت بورصة يورونكست بقيمة سوقية 7.2 تريليونات دولار، إذ اجتذبت المزيد من رأس المال منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبحلول أوائل عام 2021 تفوقت على بورصة لندن، وفي المركز الرابع جاءت بورصة شنغهاي في الصين بقيمة سوقية تبلغ 6.7 تريليونات دولار، تلتها في المرتبة الخامسة بورصة اليابان بقيمة سوقية 5.9 مليارات دولار، ثم في المرتبة السادسة بورصة شنتشن الصينية بقيمة سوقية تبلغ 4.5 مليارات دولار.
أما المركز السابع فجاء من نصيب بورصة هونج كونج بقيمة سوقية تبلغ 4.2 مليارات دولار، ثم المركز الثامن من نصيب البورصة الوطنية الهندية بقيمة سوقية تبلغ 3.5 مليارات دولار، ثم في المركز التاسع بورصة إل إس إي جروب في المملكة المتحدة بقيمة سوقية تبلغ 3.4 مليارات دولار.
وجاءت البورصة السعودية الأولى على مستوى بورصات الدول العربية بقيمة سوقية 3.1 تريليونات دولار، وحصلت بورصة أبوظبي للأوراق المالية على الترتيب الحادي والعشرين في القائمة العالمية بقيمة 0.8 تريليون دولار.

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