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فرص مشرقة أمام الكويت لتنفيذ مشروعات التقاط الكربون

10/21/2023 11:04:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
أجمع العديد من مسؤولي بعض أكبر شركات النفط العالمية وشركات النفط الوطنية في العالم على أن تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه تعتبر إحدى التقنيات المستدامة المفضلة لديهم.
وذكرت مجلة ميد ان شركات النفط تعمل على الترويج لتكنولوجيا التقاط الكربون واحتجازه استباقا لمؤتمر «كوب 28» المرتقب عقده في نهاية نوفمبر بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال مداولاتها العلنية هذا الأسبوع، اتخذت شخصيات بارزة من العديد من شركات النفط العالمية المعروفة عملية الترويج لتكنولوجيا احتجــــاز الكربون وتخزينه جزءا أساسيا من الرسائل التي تود توجيهها قبل انعقاد المؤتمر المذكور.
وفي هذا السياق، علق نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود على الاستثمارات الكبيرة المخطط لها في مجال احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، قائلا انها تهدف إلى خفض انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 إلى الصفر بحلول عام 2050، وان مؤسسة البترول الكويتية تخطط لاستثمار 110 مليارات دولار في إزالة الكربون كجزء من خطتها طويلة المدى المتعلقة بقطاع النفط.
وفي إشارة إلى التخفيضات المخطط لها في النطاقين 1 و2، قال السعود: ان جزءا كبيرا من ذلك سيكون من خلال احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه. وأعتقد أن هذه إحدى التقنيات التي نحتاج جميعا، بني البشر، إلى الاستثمار فيها لأنها تزيل الكربون الذي قد يتحلل ومن ثم ينتشر في الغلاف الجوي.
وأضاف: «بالنسبة لنا في مؤسسة البترول الكويتية، فإننا نخطط لالتقاط الكربون من محطات التكرير ثم حقنه في مكامن النفط والغاز لدينا لتحفيز الإنتاج».
وقد تحدث العديد من مسؤولي الشركات النفطية مثل رئيس شركة أرامكو السعودية أمين الناصر، وكذلك أحمد الخويطر نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار في الشركة، الذي قال إنه يعتقد أن احتجاز الكربون هو «حل عظيم» لصناعة النفط والغاز، حيث يمكن تطبيقه على الصناعة الحالية لضمان عدم إغلاق المرافق لأسباب بيئية.
كما تحدث ريتشارد جاكسون، رئيس الموارد البرية الأميركية وإدارة الكربون في شركة أوكسيدنتال، والرئيس التنفيذي لشركة شل، وائل صوان الذي وصف تكنولوجيا احتجاز الكربون بأنها «بالغة الأهمية لمستقبل رحلة إزالة الكربون».

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