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الساير تفوز بالمركز الأول في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة

10/21/2023 11:04:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مجموعة الساير، الشركة الرائدة في قطاع السيارات، بفخر، عن حصولها على إنجاز استثنائي كفائز أول في الدورة السادسة عشرة في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة. وأقيم الحفل، المعروف عالميا بـ «الأوسكار الأخضر للشرق الأوسط»، في الثاني من أكتوبر الجاري، في فندق أنانتارا داونتاون في دبي. وساهم التفاني الاستثنائي لمجموعة الساير في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في تحقيقها للمركز الأول بين 41 «بطلا للاستدامة» متميزا من جميع أنحاء العالم العربي.
وتحت رعاية م.الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الطيران المدني في رأس الخيمة وعضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، فازت مجموعة الساير في مسابقة الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة في الدورة السادسة عشرة بالمركز الأول عن فئة السيارات.
وأشاد البرنامج المرموق للجوائز، الذي تنظمه الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة (ACSRN)، بالتزام مجموعة الساير المستمر في تحسين الممارسات التي تغطي أربعة محاور رئيسية هي الاقتصاد والمجتمع والطبيعة والرفاهية.
وأعرب محمد ناصر الساير، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الاستدامة في مجموعـــة الساير، عن فخره الكبير بالاعتراف بفوزهم في الشرق الأوسط. وأرجع هذا النجاح إلى التزام مجموعة الساير بالمعايير الدولية مثل مبادئ العهد العالمي للأمم المتحدة، ومعايير المبــادرة العالمية للإبــلاغ، ونموذج مؤسســة الجودة الأوروبيــة، وأهداف التنمية المستدامة للأمــم المتحدة. أثبتت المنهجية التكرارية التي يعتمدها مجموعة الساير أهميتها في تحسين استراتيجيات الاستدامة والتصاميم الخاصة بهم كل عام. لعبت الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة وتقييم لجنة التحكيم دورا حاسما في إثراء المعرفة والكفاءة في ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة في مؤسسة الساير.
وأكدت حبيبة المرعشي، مؤسسة ورئيسة والرئيس التنفيذي لشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، خلال حفل الجوائز الراقي، بأن جوائز العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تتجاوز البرامج التقليدية للتكريم. إذ تعمل كمنصة ديناميكية تعزز التعليم والكفاءة ونشر أفضل الممارسات. من خلال عرض الأبطال ونماذج القدوة في العالم العربي، تتوافق الجوائز تماما مع عام الاستدامة في الإمارات في عام 2023، وتدعو هذه المرحلة الحاسمة الشركات والأفراد إلى اتخاذ خيارات مستدامة في عملياتهــم وحياتهم، وتبني أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بكل إخلاص.
وحققت جوائز العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة مصداقية واحتراما واعترافا هائلين من خلال دمج الأطر الدولية والمبادئ العشر للعهد العالمي للأمم المتحدة، وتحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة، وإطــار عمل معايير التقرير العالمية، ونموذج التميز في الأعمال، و17 هدفا للتنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وبهذه المناسبة، تتوجه مجموعة الساير بخالص الامتنان إلى الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة لتنظيم هذا الحدث الرفيع المستوى في إظهار الجهود التي تبذلها الشركات والمؤسسات في تعزيز تدابير الاستدامة حيث ستظل مجموعة الساير ملتزمة بريادة مبادرات الاستدامة وتعزيز التغيير الإيجابــي الدائم للجميـــع، اليوم وفي المستقبل.

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