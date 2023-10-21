البحر الوطني سيحافظ على صلابة مركزه المالي وجودة أصوله القوية



نجني ثمار إستراتيجية التنويع التي انعكست على نمو أعمالنا جغرافياً وعبرقطاعات مختلفة

طول أمد التوترات في المنطقة أو اتساع نطاقها يضر بالاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل

نركز على تعزيز تواجدنا في السعودية والتوسع اعتماداً على منصتنا العالمية لإدارة الثروات مزيج التمويل وأصولنا المرنة يعززان هوامش الربحية في ظل بيئة فائدة مرتفعة

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ العالمية ان البنك نجح في تحقيق أداء قوي خلال الربع الثالث، مما مكنه من تسجيل صافي ربح قدره 431 مليون دينار كويتي في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو بلغت نسبته 15.2% على أساس سنوي.وأشارت البحر في المقابلة إلى استمرار استراتيجية التنويع في خدمة أهداف البنك بصورة جيدة، حيث استمر نمو الإيرادات والأرباح من مواقع متنوعة جغرافيا وعبر قطاعات الأعمال المختلفة.وأضافت: حافظنا على توسع هوامش الربح على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، كما احتفظنا بتركيزنا الرئيسي على الحفاظ على قوة الميزانية العمومية والرسملة القوية.أسس صلبةأكدت البحر أن نمو الربحية يستند بصفة رئيسية إلى قدرة البنك على تحقيق نمو قوي في إيرادات الأنشطة الرئيسية عبر كافة عمليات المجموعة، إذ نمت الإيرادات التشغيلية 15.6% على أساس سنوي لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام، وتجاوز النمو نسبة ارتفاع مصروفات التشغيل التي بلغت 10%.ويعزى نمو إجمالي الإيرادات إلى الأنشطة المصرفية الأساسية، إذ نما صافي إيرادات الفوائد بنسبة 21.8% وارتفعت الرسوم والعمولات بنحو 9%.وأضافت: بفضل نموذج أعمالنا المرن الذي يعتمد على تنويع مصادر الإيرادات جغرافيا وقطاعيا، سنحافظ على صلابة مركزنا المالي ومستويات جودة الأصول القوية، وتوسع الميزانية العمومية. وأتوقع أن نرى أن نفس الاتجاهات تشكل التوقعات الخاصة بالفترة المتبقية من العام الحالي.توسع منضبطوعن إمكانية توسع أعمال البنك في المنطقة، أشارت البحر إلى موجة عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة مؤخرا، وأوضحت أنها توسعات غير مبررة من منظور العائد مقابل المخاطر.وفيما يخص الوطني، قالت البحر: وضعنا استراتيجية توسع منضبطة للغاية، تحرص دائما على الالتزام بمبادراتنا وأولوياتنا الاستراتيجية الرئيسية والاتساق معها، ونحن سعداء بانتشارنا الجغرافي حاليا، ونركز بشكل أكبر على تعزيز تواجدنا في أسواق النمو الرئيسية.وأضافت البحر: نركز على توسع أعمالنا في السعودية محاولين الاستفادة من تميز علامتنا التجارية في المنطقة، ومنصتنا العالمية لإدارة الثروات وما نتمتع به من إمكانات وخبرات هائلة في مجال المعاملات المصرفية الرقمية.مزيج تمويلي قويوبسؤالها عن مستويات أسعار الفائدة المرتفعة وأثرها على نشاط القطاع وبنك الكويت الوطني، لفتت البحر إلى أن البيانات الاقتصادية الأميركية تدعم رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في أحد الاجتماعين المتبقيين لهذا العام، وفي الكويت، يتبع البنك المركزي سياسة نقدية تتمتع بمرونة النظام النقدي وربط العملة بسلة من العملات الرئيسية.وقالت البحر: ارتفاع أسعار الفائدة إيجابيا لهوامش ربحية البنوك، لكنه بالتأكيد يشكل بعض المخاطر على النمو الاقتصادي خاصة بالنظر إلى البيئة الهشة التي نعاصرها في وقتنا الحاضر.أما بالنسبة لبنك الكويت الوطني وتأثير ذلك على هوامش الربح، فقالت البحر: مازلنا نتمتع بمزيج تمويلي ممتاز، حيث تشكل حسابات الادخار والتوفير نحو 40% من إجمالي ودائع العملاء، مما يساهم في خفض تكاليف الفوائد.وأكدت البحر على تميز الميزانية العمومة للبنك بمزيج قوي من الأصول المرنة المدرة للفوائد، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على نمو صافي هامش الفائدة 31 نقطة أساس إلى 2.57% بالتسعة أشهر الأولى من 2023 مقابل 2.26% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.تطورات جيوسياسيةوبسؤالها عن أثر التطورات الحالية في منطقة الشرق الأوسط، أكدت البحر أن الأحداث الحالية التي تشهدها المنطقة تؤثر على أسعار النفط الذي ارتفع 6 دولارات إلى 91 دولارا منذ بدء الأحداث، ما يعكس احتواء أثر الاحداث على السوق الذي لم تتأثر إمداداته إلى السوق العالمية.وقالت البحر: «قد يكون ارتفاع أسعار النفط مفيدا لميزانيات الدول النفطية ومن بينها الكويت ودول الخليج، لكنه يهدد بالضرورة الاقتصاد العالمي الذي يشهد أوضاع صعبة».وحذرت البحر من أثر امتداد نطاق المواجهات وما سيكون له من آثار سلبية على رفع مستويات التضخم، ويهدد الهبوط السلس الذي تهدف إليه البنوك المركزية حول العالم، كما قد يؤدي ذلك أيضا إلى اضطراب حركة التجارة الدولية وتدفقات رأس المال عالميا.وتطرقت البحر إلى تأثير التوترات الحالية على أسواق الأسهم التي بالفعل تتعرض لضغوط بسبب مخاوف المستثمرين وسط بيئة أسعار فائدة مرتفعة.فمنذ بداية العام سجلت كل أسواق الخليج باستثناء دبي أداء أقل من نظيراتها العالمية، وتوقعت البحر أن تتزايد تلك الضغوط على الأسواق إذا ما تصاعدت وتيرة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.وعن السوق الكويتي، قالت البحر: كان التصحيح في الكويت أكثر حدة، حيث تراجعت مؤشرات البورصة بنحو 9% منذ بداية العام، لكن استقرار الأوضاع في البلاد قد يعزز الأداء خلال الفترة المقبلة شرط تحييد أثر التوترات الجيوسياسية.