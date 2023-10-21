Sunday, 22 October 2023 06:58 GMT

مؤسسة البترول تستثمر 10 مليارات دولار سنويا لرفع إنتاج النفط

10/21/2023 11:04:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد ان الكويت تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة لرفع إنتاج النفط ضمن استراتيجية البلاد.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود خلال كلمته التي ألقاها في منتدى معلومات الطاقة في لندن، إن الكويت تخطط لاستثمار ما مجموعه 410 مليارات دولار، وستكون 300 مليار دولار من هذا المبلغ عبارة عن استثمار تقليدي في مجال الاستكشاف والإنتاج، بينما سيتم إنفاق نحو 110 مليارات دولار على «تحول الطاقة والحفاظ على القدرة التنافسية لسعر برميل النفط الكويتي».
وذكر ان الكويت تستعد لحفر أول بئر نفطية بحرية لها في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج. وأضاف «لدينا حقول بحرية ضخمة لم نلمسها بعد، ونقوم في الوقت الحالي بحفر أول بئر استكشافية بحرية، ومن المتوقع أن تكتمل عمليات الاستكشاف والحفر البحرية الأولى لشركة نفط الكويت للنفط والغاز في عام 2026.
وعلى صعيد آخر، قال الشيخ نواف السعود ان «مؤسسة البترول» تتوقع أن يبقى النفط لاعبا رئيسيا في مزيج الطاقة العالمي في ضوء تقديراتها بأن الطلب على الطاقة سيرتفع بنسبة 50% من الآن وحتى عام 2050 على الأقل، حيث اعرب عن توقعاته بأن نمو الطلب على الطاقة بنحو 50% خلال هذه الفترة سيتجاوز معدلات النمو السكاني العالمي. «وهذا يعني، على أساس حصة الفرد من الاستهلاك ان الإنسان سيستخدم المزيد من الطاقة على مدى العقود القليلة المقبلة».
وأشار إلى ان ثمة فجوة بين الإنتاج المحتمل لمشاريع الطاقة العالمية المعلنة والطلب على الطاقة الذي توقعته المؤسسة، قائلا ان هذه الفجوة سيتم سدها من خلال زيادة عرض النفط على المدى الطويل.
وتوقع أن يكون الطلب على الخام الكويتي قويا على المدى الطويل وكذلك الخامات الخليجية الأخرى نظرا لانخفاض تكلفتها ولانخفاض معدلات الكربون فيها نسبيا.
وقال إن المؤسسة تستثمر لتعزيز الطاقة الإنتاجية من النفط، مشددا على أهمية الحفاظ على مستوى من الطاقة الإنتاجية الفائضة لتكون قادرة على التعامل بفاعلية مع الهزات التي قد تطرأ على عرض النفط.
وأضاف أن الكويت تتطلع إلى أن تكون قادرة على تلبية الطلب على النفط في حال زيادته عن المستويات الحالية، مع تخطيطنا لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل من النفط يوميا بحلول عام 2035، قائلا إنها تبلغ في الوقت الحاضر نحو 2.9 مليون برميل يوميا.
من جهة أخرى، ذكرت مجلة ميد أن مؤسسة البترول تخطط لسلسلة من مشاريع زيادة الطاقة التكريرية للبلاد بمقدار 200 ألف برميل يوميا.
ونسبت المجلة لنائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف السعود قوله انه سيتم تطوير المشاريع المخطط لها بعد الإعلان رسميا عن اكتمال مشروع مصفاة الزور، مما يرفع إجمالي الطاقة التكريرية للبلاد إلى 1.6 مليون برميل يوميا.
وقال السعود إنه عندما يتم انجاز المشاريع المخطط لها، فإن طاقة الكويت التكريرية سترتفع إلى 1.6 مليون برميل يوميا بحلول 2040.
ولم يكشف السعود عن تفاصيل حول قيمة مشاريع معالجة الاختناقات المخطط لها أو المواقع التي سيتم تنفيذ المشاريع الجديدة فيها، كما أنه لم يقدم تفاصيل حول عدد المشاريع التي تزمع المؤسسة تحريكها والسير في تنفيذها.
وكان قطاع مشاريع النفط والغاز في الكويت قد تراجع بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية بسبب الاضطرابات الناجمة عن القضايا السياسية الداخلية، وقد تسبب ذلك في إعاقة الاستثمار والإصلاحات الرامية إلى تقليل اعتماد الكويت الكبير على عائدات النفط.
ومن بين الإصلاحات الرئيسية التي تعطلت، قانون الدين العام الذي سيمكن الكويت من الاقتراض من الأسواق الدولية. وقد واجه هذا القانون المقترح معارضة في مجلس الأمة.
وتتوقع مجلة ميد أن يتباطأ النمو في الكويت بشكل كبير هذا العام على خلفية انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج في ضوء تقديرات ميزانيتها للسنة المالية 2023/2024 عجزا في الميزانية قدره 22 مليار دولار.
الانتهاء من تصاميم حقل الدرة في 2024
كشفت مجلة ميد عن انتهاء دراسات الهندسة والتصميم لتطوير حقل غاز الدرة بحلول عام 2024.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف السعود: «نحن الآن في مرحلة التصاميم الأولية.. سيتم الانتهاء منه بحلول العام المقبل».
وذكر أن السعودية والكويت تتوقعان إنتاج نحو مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا من الأصل، وقد اتفقتا على تقسيم الغاز من الحقل بالتساوي فيما بينهما.
وتقوم شركة تكنيب الفرنسية بالتصاميم الهندسية.

MENAFN21102023000130011022ID1107281455

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث