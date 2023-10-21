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الكويت ثالث أكبر مستورد عربي للدجاج البرازيلي

10/21/2023 11:04:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت رابطة «إيه بي بي إيه» لمنتجي اللحوم في البرازيل ان الكويت جاءت في المرتبة الثالثة عربيا ضمن قائمة أكثر الدول العربية استيرادا للدجاج البرازيلي خلال 2022 بحجم استيراد 107.8 آلاف طن.
ووفقا للقائمة، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الصدارة عربيا بحجم استيراد بلغ 445 ألف طن، وهو ما يمثل 9.6% من إجمالي واردات الدول العربية من الدجاج البرازيلي.
فيما جاءت السعودية في المركز الثاني بحجم استيراد بلغ 340 ألف طن، فيما جاءت مصر في المرتبة العاشرة، حيث استوردت نحو 47 ألف طن من الدجاج البرازيلي في 2022.
وأظهرت البيانات أن الدول العربية استحوذت على نحو 30% من إجمالي صادرات البرازيل من الدجاج في العام الماضي.

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