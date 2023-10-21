ڤاليفاي تستهدف التوسع بـ((أعرف عميلك)) في الخليج العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة تفاضل بين السعودية والإمارات لأولى الخطوات التوسعية بالخارج
تخطط شركة ((ڤاليفاي سوليوشنز)) للتوسع في دول الخليج خلال العام المقبل عبر تقديم خدمة ((أعرف عميلك إليكترونيًا))، والتي استطاعت الشركة أن تصبح واحدة من أكثر الكيانات الناشئة تأثيرًا في مجال الرقمنة والتكنولوجيا والتوسع في تقديم الخدمات للمؤسسات المالية الكبرى والبنوك في مصر.
قال عمر عبدالواحد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة فاليفاي سولوشنز، إن شركته تستهدف التوسع بدول الخليج في 2024 سعياً لتوفير العملة الصعبة، وتفاضل في الوقت الحالي بين دولتي السعودية والإمارات لأولى خطوات التوسع بالخارج.
وأضاف عبدالواحد في مقابلة مع((البورصة))، أن الشركة تسعى للوصول إلى نقطة التعادل والتحول للربحية خلال العام المقبل، خاصة بعد التوسع في الشراكات وتقديم الخدمات للقطاع المالي غير المصرفي، ولاسيما خدمات التأمين.
وأوضح أن رحلة العميل تبدأ بتحميل التطبيق أوفتح الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة أو البنك الذي يريد الاستفادة من خدماته ويقوم بإنشاء حساب ثم يأتي الجزء الخاص بشركة ڤاليفاي متمثلاً في عدة خطوات للتعرف على العميل ضمن عملية إنشاء الحساب له مثل القيام بتصوير بطاقة الهوية الشخصية وتصوير الشخص لنفسه بتعبيرات وجه مختلفة ليتأكد البرنامج انه يتعامل مع الشخص الحقيقي، وتتأكد بذلك شركة فاليفاي من المعلومات والعميل، موضحًا أنه يتم التوثيق أيضاً مع شركات ممن لديهم القدرة على التحقق من العميل عن طريق الأحوال المدنية، مع مراعاة أن تتم عملية التعريف بشكل منظم وسريع. خطة لتقديم خدمة التعرف على الشركات إلى جانب الأفراد
وأوضح أنه سابقاً كانت تتم عملية التعرف على العميل عن طريق تسجيل بياناته بواسطة موظف بالمؤسسة، يحتاج العميل الذهاب لفرع الشركة للتسجيل والانتظار لوقت طويل، ولذلك وضعت ڤاليفاي تحويل هذه الخدمة لتتم بشكل إلكتروني، هدفا لها،مما يوفر الوقت والجهد على العملاء بحيث يستطيعوا القيام بعملية التعريف في وقت قليل ومن أي مكان.
((اعرف عميلك إلكترونيًا)) هي طريقة تعمل رقميًا على تحسين الطريقة التي تؤكد بها الشركات هوية عملائها، وتضمن الامتثال KYC، ومنع غسل الأموال والجرائم المالية.
وأوضح قائلا: ((فاليفاي هي مزيج من كلمتي validate وverify وتعنيان”إثبات” و”تحقق”، تقضي فاليفاي سوليوشنز على الحاجة إلى أن تكون حاضرًا بشخصك لإثبات هويتك، مما يتيح إتمام العملية عبر الإنترنت باستخدام بعض التفاصيل الشخصية، على سبيل المثال، لست بحاجة إلى الذهاب إلى البنك لتحديث معلوماتك الشخصية، ويمكنك أن تفعل ذلك عبر الإنترنت عبر خدمات الشركة وتتحقق وتؤكد هوية الأفراد في الوقت الحالي، وتأمل أن تتمكن من تقديم الخدمات ذاتها للشركات قريبا)).
وكشف عن عزم الشركة القيام بجولة تمويلية قريبًا للحصول على تمويلات بعد قيامها بتوظيف الأموال التي جمعتها في الجولة التمويلية السابقة عبر ضخ الاستثمارات في توفير البنية التحتية التكنولوجية، موضحًا أن الشركة بدأت في المفاوضات مع المستثمرين بغرض التوسع في الاستثمارات وتمويل التوسعات الخارجية للشركة خلال العام المقبل. تعاقد مع“المركزي” على خدمة الـ” SANAD BOX” بعد إقراره قريبًا
وأشار إلى أن الشركة قامت بجولة تمويلية جمعت من خلالها نحو مليون دولار، واكتتب في الجولة عدد من المستثمرين المؤثرين في الشركات الناشئة في منظقة الشرق الأوسط من بينهم A15 التي قادت الجولة التمويلية لعدة مستثمرين من أفريقيا، والإمارات وغيرها، إلى جانب والده الذي شارك في الجولة.
وتشمل قائمة المستثمرين فور دي إكس فينتشرز وتواصل، والسارة إنفستمنت جروب، إلى جوار المستثمرين الملائكة مثل سيلما ربيكا.
ولفت إلى أن الشركة ضخت مليون دولار استثمارات في تكوين فريق العمل اللازم من المهندسين ذوي الخبرة المناسبة للعمل في هذا المشروع حيث تم بناء كل ما يتعلق بالنشاط في الشركة، والبنية التحتية، والأنظمة التكنولوجية.
وأضاف عبدالواحد أن ضمن الخدمات الجديدة التي تسعى الشركة لإضافتها خدمة التأكد والتعرف على الشركات والتي تعمل عليها في الوقت الحالي، وتأتي الخدمة لمساعدة العملاء على التأكد من أن الشركة التي يريد التعامل معها شركة حقيقية قائمة، لديها سجل تجاري وملف ضريبي ساري قبل التعامل معها، بالإضافة إلى الاضطلاع علي مالكين الشركة.
وأكد على أن خطة الشركة تشمل أيضًا التوسع في نشاط العقود الرقمية بعد التشريعات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وتستهدف الشركة تعاقدات بعدة قطاعات ويأتي على رأسها، القطاع المالي غير المصرفي، ثم قطاع التأمين والذي تري به فرص واعدة للغاية، بالإضافة إلى قطاع التمويل الاستهلاكي. بروتوكولات تعاون مع عدة مؤسسات في مقدمتها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية
وذكر أن فاليفاي لديها أكثر من 30 عميلا بجميع القطاعات، وبدأت بالقطاع المالى، نظراً لأنه الأكثر احتياجاً لخدمة فاليفاي وعملت الشركة مع شركات بالقطاع غير المصرفي وشركات مثل أزيموت مصر، وشركة ثاندر بالإضافة إلى مجالات مختلفة مثل التجارة الالكترونية واللوجيستيات، وشركات خدمات التوصيل، إلى جانب العمل مع الهيئات كالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وكشف عن أن الشركة تعاقدت مع البنك المركزي المصري لاقتناص خدمات الـ SANAD BOX بعد إقراره قريبًا من قبل المركزي، ليصبح مكمل وجزأ لايتجزأ من خدمات أعرف عميلك إليكترونيًا.
وأكد على تأثر الشركة من الأوضاع الاقتصادية وحالة التضخم، ويأتي التأثير بشكل سلبي وإيجابي حيث يؤثر سلبياً في ظل عدم توافر العملة الدولارية وانخفاض قيمة العملة المحلية، مما أدى إلى التخوف من التذبذبات المستمرة ولذلك اتجه بعض من المهندسين والعاملين بالشركة بالانجذاب للعمل بالخارج.
أشار إلى ارتفاع تكلفة الأدوات المستخدمة للتصميمات ولذلك تلجأ الشركة إلى استخدام أدوات أقل تكلفة للتصميم، وصعوبة الوصول إلى العملة جاءت بشكل أكبر بعد حصر استخدام بطاقات الخصم المباشر مما وضعها ضمن أولى التحديات للشركات الناشئة، وتابع أن التحديات تتمثل أيضاً في إدارة الكوادر العاملة والتي تمثل مشكلة في مجال التكنولوجيا. عبدالواحد: عدد العملاء ارتفع إلى أكثر من 30 عميلا
وردًا على سؤال من“البورصة” حول نسب الخطأ في التحقق، أوضح عبدالواحد أن قبل التحول الرقمي كانت نسب الأخطاء مرتفعة بسبب الاعتماد علي تسجيل البيانات بشكل يدوي بواسطة موظف مما يكون أكثر عرضة لوجود أخطاء خاصة في التعامل مع الأرقام، بالإضافة إلى إمكانية حدوث فساد أو تقديم رشوة للدخول بالحساب ولذلك فالتحول التكنولوجي يهدف إلي تقديم الخدمة في وقت أقل مع تقليل نسبة الاحتيال على النظام أو وجود أخطاء حيث تعتمد الخدمة على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي ولكن لا يمكن تفادي حدوث أخطاء بنسبة 100% فتحدث أخطاء ولكن بنسبة قليلة جداً ينجح التحايل على النظام.
وأشار إلى أن في بداية التعاقد تعاملت فاليفاي بمرونة مع الشركات من عملائها الجدد حيث تعاقدت على تعويضهم عن كل عميل يستطيع التلاعب واجتياز نظام التعرف على العميل مما أ
عطي الشركات الثقة في فاليفاي، وقامت الشركة بالتركيز على تصميم نظام عمل يضمن للعملاء من الشركات والبنوك الأمان والثقة في التعرف على العميل والملاءمة مع ما يجذب العميل لتجربة الخدمة والتأكد انها تستحق الاستثمار.
وأوضح أن عملاء فاليفاي من الشركات والبنوك يحصلوا على الخدمة ويقوموا بدمجها في نظام التطبيق الإلكتروني والويب سايت بالإضافة إلى إعطاء الشركة مكونات وتعبيرات الوجه التي صممتها فاليفاي للتعرف على وجه العميل وتعبيراته.
وأوضح أنه بدأ رحلة تاسيس الشركة منذ عام 2017 حيث بدأ التشاور مع البنك المركزي لمعرفة القوانين والقواعد في هذا المجال، وفي 2020 تم التعاقد مع البنك المركزي وبدء استقطاب عملاء وفي 2021 كانت بداية ظهور ارباح للشركة.
وأضاف أنه يوجد الكثير من الشركات التي تعمل بهذا المجال خارج مصر مثل شركة، أونفيدو، چوميو وإيديميا والذين استثمروا في شركاتهم حتى أصبحت من أكبر الشركات بمليارات الدولارات، فمن هنا جاء القرار الاستثماري بالقيام ببناء نظام العمل كامل مثل الشركات، ودراسة أوجه التطبيق في مصر.
ونصح عبدالواحد الشركات الناشئة بالمرونة والبحث عن بدائل وحلول أخرى مثل استخدام التقنيات والأدوات المحلية والتي لاتحتاج لعملة دولارية والتعاون مع الشركات المنتجة لتحسينها وتطويرها، فالاعتماد على التقنيات المحلية يعد إيجابي من الناحية الاقتصادية حيث يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من الناحية التكنولوجية، ولكن علي الجانب الآخر تسعى كبرى المؤسسات والشركات إلى التوجه للرقمنة والتوسع في التكنولوجيا مع توافر الخدمة بتكلفة جيدة مما يجذبها للحصول علي الخدمة من“فاليفاي” بدلاً من التوجه لشركات بالخارج ذات تكلفة مرتفعة، وبذلك تستطيع الشركة الوصول لعملاء أكثر.
وشركة ڤاليفاي هي شركة متخصصة في مجال الرقمنة ويعتمد نشاطها على التحقق من الهوية الرقمية، وبدأت نشاطها منذ عام 2019 بعدما رأت ثغرة في السوق المصري بمجال الرقمنة خاصة مع توجه جميع الشركات للرقمنة والتكنولوجيا بشكل كبير بمختلف المجالات فقد ظلت عملية تسجيل وتعريف العميل تشكل عائقا في التحول الرقمي.
حوار- إشراق صلاح الدين
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