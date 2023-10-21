ڤاليفاي تستهدف التوسع بـ((أعرف عميلك)) في الخليج العام المقبل

تخطط شركة ((ڤاليفاي سوليوشنز)) للتوسع في دول الخليج خلال العام المقبل عبر تقديم خدمة ((أعرف عميلك إليكترونيًا))، والتي استطاعت الشركة أن تصبح واحدة من أكثر الكيانات الناشئة تأثيرًا في مجال الرقمنة والتكنولوجيا والتوسع في تقديم الخدمات للمؤسسات المالية الكبرى والبنوك في مصر.

قال عمر عبدالواحد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة فاليفاي سولوشنز، إن شركته تستهدف التوسع بدول الخليج في 2024 سعياً لتوفير العملة الصعبة، وتفاضل في الوقت الحالي بين دولتي السعودية والإمارات لأولى خطوات التوسع بالخارج.

وأضاف عبدالواحد في مقابلة مع((البورصة))، أن الشركة تسعى للوصول إلى نقطة التعادل والتحول للربحية خلال العام المقبل، خاصة بعد التوسع في الشراكات وتقديم الخدمات للقطاع المالي غير المصرفي، ولاسيما خدمات التأمين.

وأوضح أن رحلة العميل تبدأ بتحميل التطبيق أوفتح الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة أو البنك الذي يريد الاستفادة من خدماته ويقوم بإنشاء حساب ثم يأتي الجزء الخاص بشركة ڤاليفاي متمثلاً في عدة خطوات للتعرف على العميل ضمن عملية إنشاء الحساب له مثل القيام بتصوير بطاقة الهوية الشخصية وتصوير الشخص لنفسه بتعبيرات وجه مختلفة ليتأكد البرنامج انه يتعامل مع الشخص الحقيقي، وتتأكد بذلك شركة فاليفاي من المعلومات والعميل، موضحًا أنه يتم التوثيق أيضاً مع شركات ممن لديهم القدرة على التحقق من العميل عن طريق الأحوال المدنية، مع مراعاة أن تتم عملية التعريف بشكل منظم وسريع.

وأوضح أنه سابقاً كانت تتم عملية التعرف على العميل عن طريق تسجيل بياناته بواسطة موظف بالمؤسسة، يحتاج العميل الذهاب لفرع الشركة للتسجيل والانتظار لوقت طويل، ولذلك وضعت ڤاليفاي تحويل هذه الخدمة لتتم بشكل إلكتروني، هدفا لها،مما يوفر الوقت والجهد على العملاء بحيث يستطيعوا القيام بعملية التعريف في وقت قليل ومن أي مكان.

((اعرف عميلك إلكترونيًا)) هي طريقة تعمل رقميًا على تحسين الطريقة التي تؤكد بها الشركات هوية عملائها، وتضمن الامتثال KYC، ومنع غسل الأموال والجرائم المالية.

وأوضح قائلا: ((فاليفاي هي مزيج من كلمتي validate وverify وتعنيان”إثبات” و”تحقق”، تقضي فاليفاي سوليوشنز على الحاجة إلى أن تكون حاضرًا بشخصك لإثبات هويتك، مما يتيح إتمام العملية عبر الإنترنت باستخدام بعض التفاصيل الشخصية، على سبيل المثال، لست بحاجة إلى الذهاب إلى البنك لتحديث معلوماتك الشخصية، ويمكنك أن تفعل ذلك عبر الإنترنت عبر خدمات الشركة وتتحقق وتؤكد هوية الأفراد في الوقت الحالي، وتأمل أن تتمكن من تقديم الخدمات ذاتها للشركات قريبا)).

وكشف عن عزم الشركة القيام بجولة تمويلية قريبًا للحصول على تمويلات بعد قيامها بتوظيف الأموال التي جمعتها في الجولة التمويلية السابقة عبر ضخ الاستثمارات في توفير البنية التحتية التكنولوجية، موضحًا أن الشركة بدأت في المفاوضات مع المستثمرين بغرض التوسع في الاستثمارات وتمويل التوسعات الخارجية للشركة خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن الشركة قامت بجولة تمويلية جمعت من خلالها نحو مليون دولار، واكتتب في الجولة عدد من المستثمرين المؤثرين في الشركات الناشئة في منظقة الشرق الأوسط من بينهم A15 التي قادت الجولة التمويلية لعدة مستثمرين من أفريقيا، والإمارات وغيرها، إلى جانب والده الذي شارك في الجولة.

وتشمل قائمة المستثمرين فور دي إكس فينتشرز وتواصل، والسارة إنفستمنت جروب، إلى جوار المستثمرين الملائكة مثل سيلما ربيكا.

ولفت إلى أن الشركة ضخت مليون دولار استثمارات في تكوين فريق العمل اللازم من المهندسين ذوي الخبرة المناسبة للعمل في هذا المشروع حيث تم بناء كل ما يتعلق بالنشاط في الشركة، والبنية التحتية، والأنظمة التكنولوجية.

وأضاف عبدالواحد أن ضمن الخدمات الجديدة التي تسعى الشركة لإضافتها خدمة التأكد والتعرف على الشركات والتي تعمل عليها في الوقت الحالي، وتأتي الخدمة لمساعدة العملاء على التأكد من أن الشركة التي يريد التعامل معها شركة حقيقية قائمة، لديها سجل تجاري وملف ضريبي ساري قبل التعامل معها، بالإضافة إلى الاضطلاع علي مالكين الشركة.

وأكد على أن خطة الشركة تشمل أيضًا التوسع في نشاط العقود الرقمية بعد التشريعات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وتستهدف الشركة تعاقدات بعدة قطاعات ويأتي على رأسها، القطاع المالي غير المصرفي، ثم قطاع التأمين والذي تري به فرص واعدة للغاية، بالإضافة إلى قطاع التمويل الاستهلاكي.

وذكر أن فاليفاي لديها أكثر من 30 عميلا بجميع القطاعات، وبدأت بالقطاع المالى، نظراً لأنه الأكثر احتياجاً لخدمة فاليفاي وعملت الشركة مع شركات بالقطاع غير المصرفي وشركات مثل أزيموت مصر، وشركة ثاندر بالإضافة إلى مجالات مختلفة مثل التجارة الالكترونية واللوجيستيات، وشركات خدمات التوصيل، إلى جانب العمل مع الهيئات كالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وكشف عن أن الشركة تعاقدت مع البنك المركزي المصري لاقتناص خدمات الـ SANAD BOX بعد إقراره قريبًا من قبل المركزي، ليصبح مكمل وجزأ لايتجزأ من خدمات أعرف عميلك إليكترونيًا.

وأكد على تأثر الشركة من الأوضاع الاقتصادية وحالة التضخم، ويأتي التأثير بشكل سلبي وإيجابي حيث يؤثر سلبياً في ظل عدم توافر العملة الدولارية وانخفاض قيمة العملة المحلية، مما أدى إلى التخوف من التذبذبات المستمرة ولذلك اتجه بعض من المهندسين والعاملين بالشركة بالانجذاب للعمل بالخارج.

أشار إلى ارتفاع تكلفة الأدوات المستخدمة للتصميمات ولذلك تلجأ الشركة إلى استخدام أدوات أقل تكلفة للتصميم، وصعوبة الوصول إلى العملة جاءت بشكل أكبر بعد حصر استخدام بطاقات الخصم المباشر مما وضعها ضمن أولى التحديات للشركات الناشئة، وتابع أن التحديات تتمثل أيضاً في إدارة الكوادر العاملة والتي تمثل مشكلة في مجال التكنولوجيا.

وردًا على سؤال من“البورصة” حول نسب الخطأ في التحقق، أوضح عبدالواحد أن قبل التحول الرقمي كانت نسب الأخطاء مرتفعة بسبب الاعتماد علي تسجيل البيانات بشكل يدوي بواسطة موظف مما يكون أكثر عرضة لوجود أخطاء خاصة في التعامل مع الأرقام، بالإضافة إلى إمكانية حدوث فساد أو تقديم رشوة للدخول بالحساب ولذلك فالتحول التكنولوجي يهدف إلي تقديم الخدمة في وقت أقل مع تقليل نسبة الاحتيال على النظام أو وجود أخطاء حيث تعتمد الخدمة على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي ولكن لا يمكن تفادي حدوث أخطاء بنسبة 100% فتحدث أخطاء ولكن بنسبة قليلة جداً ينجح التحايل على النظام.

وأشار إلى أن في بداية التعاقد تعاملت فاليفاي بمرونة مع الشركات من عملائها الجدد حيث تعاقدت على تعويضهم عن كل عميل يستطيع التلاعب واجتياز نظام التعرف على العميل مما أ

عطي الشركات الثقة في فاليفاي، وقامت الشركة بالتركيز على تصميم نظام عمل يضمن للعملاء من الشركات والبنوك الأمان والثقة في التعرف على العميل والملاءمة مع ما يجذب العميل لتجربة الخدمة والتأكد انها تستحق الاستثمار.

وأوضح أن عملاء فاليفاي من الشركات والبنوك يحصلوا على الخدمة ويقوموا بدمجها في نظام التطبيق الإلكتروني والويب سايت بالإضافة إلى إعطاء الشركة مكونات وتعبيرات الوجه التي صممتها فاليفاي للتعرف على وجه العميل وتعبيراته.

وأوضح أنه بدأ رحلة تاسيس الشركة منذ عام 2017 حيث بدأ التشاور مع البنك المركزي لمعرفة القوانين والقواعد في هذا المجال، وفي 2020 تم التعاقد مع البنك المركزي وبدء استقطاب عملاء وفي 2021 كانت بداية ظهور ارباح للشركة.

وأضاف أنه يوجد الكثير من الشركات التي تعمل بهذا المجال خارج مصر مثل شركة، أونفيدو، چوميو وإيديميا والذين استثمروا في شركاتهم حتى أصبحت من أكبر الشركات بمليارات الدولارات، فمن هنا جاء القرار الاستثماري بالقيام ببناء نظام العمل كامل مثل الشركات، ودراسة أوجه التطبيق في مصر.

ونصح عبدالواحد الشركات الناشئة بالمرونة والبحث عن بدائل وحلول أخرى مثل استخدام التقنيات والأدوات المحلية والتي لاتحتاج لعملة دولارية والتعاون مع الشركات المنتجة لتحسينها وتطويرها، فالاعتماد على التقنيات المحلية يعد إيجابي من الناحية الاقتصادية حيث يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من الناحية التكنولوجية، ولكن علي الجانب الآخر تسعى كبرى المؤسسات والشركات إلى التوجه للرقمنة والتوسع في التكنولوجيا مع توافر الخدمة بتكلفة جيدة مما يجذبها للحصول علي الخدمة من“فاليفاي” بدلاً من التوجه لشركات بالخارج ذات تكلفة مرتفعة، وبذلك تستطيع الشركة الوصول لعملاء أكثر.

وشركة ڤاليفاي هي شركة متخصصة في مجال الرقمنة ويعتمد نشاطها على التحقق من الهوية الرقمية، وبدأت نشاطها منذ عام 2019 بعدما رأت ثغرة في السوق المصري بمجال الرقمنة خاصة مع توجه جميع الشركات للرقمنة والتكنولوجيا بشكل كبير بمختلف المجالات فقد ظلت عملية تسجيل وتعريف العميل تشكل عائقا في التحول الرقمي.





حوار- إشراق صلاح الدين