قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت بعد محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان إن أوكرانيا تواصل الإستعداد لعقد قمة سلام لإنهاء الحرب التي شنتها روسيا عليها العام الماضي.

ومن المقرر أن تكون الخطوة التالية هي عقد اجتماع آخر لمستشاري الأمن القومي للعديد من حلفاء أوكرانيا، والمقرر عقده في مالطا يومي 28 و29 أكتوبر الجاري.

وكتب زيلينسكي في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، بعد مشاوراته الهاتفية مع أردوغان، خلال تلك المحادثات حول "صيغة السلام"، ستسهم تركيا أيضا "برأيها وموقفها الرسمي".

ووضع زيلينسكي صيغة للسلام، تنص على انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، باعتبارها المبادرة الوحيدة القابلة للتطبيق لإنهاء الحرب. ورفضت أوكرانيا إلى حد كبير مبادرات السلام التي طرحتها العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الصين والبرازيل.

وشكر زيلينسكي أردوغان على دعمه القوي في القتال من أجل سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. ولم يقدم تفاصيل عن الاجتماع المقرر عقده في مالطا.

ومع ذلك، وفقا لبيانات سابقة من كييف، فمن المرجح أيضا أن يدور الحدث حول الضمانات الأمنية الغربية ضد أي عدوان مستقبلي من قبل روسيا.

وقال أندريه يرماك رئيس المكتب الرئاسي في كييف في الصيف إن روسيا لا ينبغي أن تشارك في المفاوضات حتى تسحب قواتها من أوكرانيا.

وترفض القيادة الروسية هذا الأمر باعتباره غير واقعي وتعتبر أي مفاوضات دون مشاركة موسكو عديمة الجدوى.

وعلى الصعيد الميداني، قتل ستة أشخاص على الأقل في هجوم روسي على منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا مساء السبت، وفقا للأرقام الرسمية الأوكرانية.

وقال الحاكم الإقليمي لخاركيف أوليه سينيهوبوف، في منشور عبر تلجرام، إن

14 شخصا آخرين أصيبوا، بعضهم حالته خطيرة.

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زيلينسكي: أوكرانيا تواصل العمل استعدادا لعقد قمة سلام لإنهاء الحرب











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