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الجيش البريطاني يدرب مهندسين أوكرانيين للدفاع عن قطاع الطاقة في أوكرانيا

10/21/2023 9:22:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قام مهندسون بالجيش الملكي البريطاني بتدريب مهندسين مدنيين أوكرانيين على كيفية الدفاع عن قطاع الطاقة في أوكرانيا ضد الهجمات الروسية خلال هذا الشتاء.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن الضرر والدمار الذي لحق بالبنية التحتية الوطنية الحيوية في أوكرانيا بسبب الهجمات الصاروخية والمسيرات الروسية يمثل أحد أكبر التهديدات لحياة المدنيين الأوكرانيين وسلامتهم منذ الغزو.

وتم تطوير الدورة التدريبية التي استمرت على مدار أسبوعين بناء على طلب من أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن المتدربين تعلموا كيفية تحديد مدى الانفجار المحتمل وتأثيرات الأسلحة والمتفجرات المختلفة، وحصلوا كذلك على إرشادات حول مكان وضع الحواجز المادية والجوية للمساعدة في حماية المنشآت من الضربات الروسية.

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إن التدريب كان "ضروريا" لحماية المدنيين الأوكرانيين مع اقتراب فصل الشتاء.

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