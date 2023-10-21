العثور على رئيسة كنيس يهودي مقتولة طعناً في ديترويت بأمريكا والدوافع مجهولة

أعلنت شرطة ديترويت العثور على رئيسة كنيس يهودي في المدينة مقتولة طعنا خارج منزلها السبت، مشيرة إلى أن الدوافع وراء الجريمة لا تزال مجهولة.

وتأتي الجريمة في وقت يتصاعد فيه التوتر في جميع أنحاء الولايات المتحدة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس التي أودت بحياة الآلاف هذا الشهر.

وكانت سامانثا وول البالغة 40 عاما ضحية جريمة القتل السبت، وهي ناشطة سياسية ديمقراطية وترأس مجلس كنيس "أيزاك آغري" في وسط ديترويت.

وقال بيان للشرطة إن أفراد الطوارئ عثروا على وول مقتولة "بعدة طعنات في جسدها"، مضيفا أن آثار دماء قادت الضباط إلى منزل وول القريب، "المكان الذي يعتقد أن الجريمة قد حصلت فيه".

ولفت البيان إلى أنه "في الوقت الحالي، الدافع وراء عملية القتل غير معروف".

وأفاد الكنيس على حسابه في فيسبوك "علمنا ببالغ الصدمة والحزن بالوفاة غير المتوقعة لسامانثا وول، رئيسة مجلسنا"، مضيفا "في هذه المرحلة ليس لدينا المزيد من المعلومات".

وذكرت صحيفة "فري برس" أن وول كانت ناشطة في منظمة شعبية تهدف إلى مد الجسور بين الشبان المسلمين واليهود.

اقرأ أيضاً:

مقتل 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مقهى في خان يونس جنوب غزة

الأمم المتحدة : نسعى لإرسال قافلة مساعدات ثانية لغزة اليوم ونحتاج نظام تفتيش ميسر لا يؤدي إلى إبطاء الأمور

حماس: إسرائيل رفضت استلام رهينتين كنا سنطلق سراحهما لأسباب إنسانية

إسرائيل ترد على حماس

بشأن رفضها استلام رهينتين جديدتين

بايدن: أمريكا ملتزمة بضمان استمرار حصول المدنيين في غزة على الغذاء وا لماء

روسيا: "قمة القاهرة للسلام" تهدف إلى تجنب نشوب نزاع عسكري دموي جديد في الشرق الأوسط

الهلال الأحمر الفلسطيني: مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية

الأمم المتحدة تحذّر: الوضع في غزة كارثي والأطفال يموتون بوتيرة مقلقة والمستشفيات تضيق بالجرحى

إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة مع دخول أولى المساعدات الإنسانية للقطاع

حزب الله يعلن مقتل 4 من أفراده في تبادل لإطلاق النار على حدود إسرائيل





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز