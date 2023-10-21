جل يشفي جروح السكري

MENAFN - Khaberni) خبرني - تضعف قدرة مرضى السكري الطبيعية على التئام الجروح، مثل هذه الجروح غير القابلة للشفاء يمكن أن تسبب التهابات خطيرة تؤدي إلى نتائج مؤلمة، مثل بتر الأطراف.

ولمواجهة هذا التحدي العالمي في مجال الرعاية الصحية، قام فريق من الباحثين من جامعة سنغافورة الوطنية (NUS) بتصميم هلام (جل) مغناطيسي مبتكر يعد بتسريع شفاء جروح مرض السكري، وتقليل معدلات تكرار المرض، وبالتالي تقليل حوادث الإصابة ببتر الأطراف.

ويتضمن كل علاج وضع ضمادة محملة مسبقًا بهلام مائي يحتوي على خلايا جلدية للشفاء وجزيئات مغناطيسية، ولتحقيق أقصى قدر من النتائج العلاجية، يتم استخدام جهاز مغناطيسي خارجي لا سلكي لتنشيط خلايا الجلد وتسريع عملية شفاء الجروح، والمدة المثالية للتحفيز المغناطيسي هي حوالي ساعة إلى ساعتين.

وأظهرت الاختبارات المعملية أن العلاج المقترن بالتحفيز المغناطيسي يعمل على شفاء جروح مرضى السكري بمعدل أسرع بثلاث مرات من الطرق التقليدية الحالية، علاوة على ذلك، في حين ركز البحث على شفاء قرح القدم السكرية، فإن التكنولوجيا التي تم الإعلان عنها في دورية "أدفانسيد ماتريال"، لديها القدرة على علاج مجموعة واسعة من الجروح المعقدة مثل الحروق.

ويقول البروفيسور المساعد آندي تاي، الذي يقود الفريق الذي يضم باحثين من قسم الهندسة الطبية الحيوية في كلية التصميم والهندسة بجامعة سنغافورة الوطنية، وكذلك معهد الابتكار الصحي والتكنولوجيا في جامعة سنغافورة الوطنية: "لا تلعب الضمادات التقليدية دورًا نشطًا في شفاء الجروح، إنها فقط تمنع الجرح من التفاقم، ويحتاج المرضى إلى تحديد موعد لتغيير الضمادات كل يومين أو 3 أيام، إنها تكلفة باهظة لنظام الرعاية الصحية لدينا وإزعاج للمرضى".

وفي المقابل، فإن اختراع جامعة سنغافورة الوطنية الفريد يتبع نهجًا شاملاً "الكل في واحد" لشفاء الجروح، ما يؤدي إلى تسريع العملية على جبهات عدة.

ويوضح تاي: "تعالج تقنيتنا العديد من العوامل الحاسمة المرتبطة بجروح مرضى السكري، وفي الوقت نفسه إدارة مستويات الجلوكوز المرتفعة في منطقة الجرح، وتنشيط خلايا الجلد النائمة بالقرب من الجرح، واستعادة الأوعية الدموية التالفة، وإصلاح شبكة الأوعية الدموية المعطلة داخل الجرح".

وفي الوقت الحالي، يعيش أكثر من نصف مليار شخص على مستوى العالم مع مرض السكري، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير، ولذلك أصبحت الجروح المزمنة الناجمة عن مرض السكري مثل تقرحات القدم (واحدة من أكثر الجروح شيوعاً وأصعبها علاجاً)، تحدياً عالمياً كبيراً للرعاية الصحية.

وغالبًا ما تكون العلاجات التقليدية لهذه الجروح غير مرضية، ما يؤدي إلى مشكلات صحية متكررة ومستمرة، وفي عدد كبير من الحالات، إلى بتر الأطراف.

وفي كل عام، هناك حوالي 9.1 إلى 26.1 مليون حالة من قرحة القدم السكرية في جميع أنحاء العالم، وحوالي 15٪ إلى 25٪ من مرضى السكري سوف يصابون بقرحة القدم السكرية خلال حياتهم، تتمتع سنغافورة بواحد من أعلى معدلات بتر الأطراف السفلية بسبب مرض السكري على مستوى العالم، حيث يبلغ متوسطها حوالي 4 في اليوم.

"تمرين" لطيف لخلايا الجلد وتتعرض خلايا الجلد لقوى ميكانيكية بشكل مستمر نتيجة الأنشطة اليومية العادية، ومع ذلك، يُنصح عادةً المرضى الذين يعانون من الجروح بعدم القيام بأنشطة شاقة، مثل المشي، لأن ذلك قد يقتل الخلايا المتبقية الضرورية للشفاء.

ويقول تاي: "ما حققه فريقنا هو تحديد نقطة جيدة من خلال تطبيق التحفيز الميكانيكي اللطيف، والنتيجة هي أن خلايا الجلد المتبقية تعمل على شفاء الجروح".

ويتم تحميل جل التئام الجروح المصمم خصيصًا بنوعين من خلايا الجلد المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء ، وهما الخلايا الكيراتينية (ضرورية لإصلاح الجلد) والخلايا الليفية (لتكوين النسيج الضام)، وجزيئات مغناطيسية صغيرة، وعندما يقترن بالمجال المغناطيسي الديناميكي الناتج عن جهاز خارجي، فإن التحفيز الميكانيكي للجيل يشجع الخلايا الليفية الجلدية على أن تصبح أكثرنشاطا.

وأظهرت الاختبارات المعملية أن زيادة نشاط الخلايا الليفية الناتجة عن جل التئام الجروح المغناطيسي يزيد من معدل نمو الخلايا بنسبة 240٪ تقريبا ويزيد إنتاجها من الكولاجين بأكثر من الضعف، وهو بروتين مهم لشفاء الجروح، كما أنه يحسن التواصل مع الخلايا الكيراتينية لتعزيز تكوين أوعية دموية جديدة.

ويضيف تاي: "النهج الذي نتبعه لا يؤدي إلى تسريع عملية شفاء الجروح فحسب، بل يعزز أيضًا صحة الجروح بشكل عام ويقلل من فرص تكرارها".