اسمه يوسف 7 سنين شعره كيرلي وأبيضاني”.. أم بغزة تصف ابنها للأطباء قبل أن تفجع برؤيته

(MENAFN
- Amman Net) يوسف عمره 7 سنين شعره كيرلي وأبيضاني وحلو، بهذه الكلمات كانت أم تبحث عن ابنها الصغير في أحد المستشفيات بغزة، لـ تتفاجأ بأن طفلها يوسف استشهد جراء القصف الإسرائيلي، وذلك كان في فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبدأ الفيديو المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأم مكلومة بسبب ابنها الضائع، وتبحث رفقة الأطباء عن ابنها صاحب الـ 7 سنوات، لـ تتفاجأ الأم أن ولدها استشهد في غارات الاحتلال الغاشم.
وعند العثور عليه، لم تتمالك الأم نفسها وانهارت من البكاء هي وابنها الصغير، فكانت مصدومة من خبر استشهاد ولدها.
وانتشر الفيديو بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوه بالفيلم الذي لم يحصل على الأوسكار، بسبب الأحداث المؤلمة التي أصابت والدة الطفل المكلومة.
MENAFN21102023000209011053ID1107281398
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.