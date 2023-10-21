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اسمه يوسف 7 سنين شعره كيرلي وأبيضاني”.. أم بغزة تصف ابنها للأطباء قبل أن تفجع برؤيته

10/21/2023 8:12:55 PM
(MENAFN- Amman Net) يوسف عمره 7 سنين شعره كيرلي وأبيضاني وحلو، بهذه الكلمات كانت أم تبحث عن ابنها الصغير في أحد المستشفيات بغزة، لـ تتفاجأ بأن طفلها يوسف استشهد جراء القصف الإسرائيلي، وذلك كان في فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدأ الفيديو المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأم مكلومة بسبب ابنها الضائع، وتبحث رفقة الأطباء عن ابنها صاحب الـ 7 سنوات، لـ تتفاجأ الأم أن ولدها استشهد في غارات الاحتلال الغاشم.

وعند العثور عليه، لم تتمالك الأم نفسها وانهارت من البكاء هي وابنها الصغير، فكانت مصدومة من خبر استشهاد ولدها.

وانتشر الفيديو بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوه بالفيلم الذي لم يحصل على الأوسكار، بسبب الأحداث المؤلمة التي أصابت والدة الطفل المكلومة.

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