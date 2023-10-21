رأس المال المخاطر يحتاج إلى هدم قواعد اللعبة القديمة والبدء من جديد

في هذه الأوقات الصعبة، قد يكتفي العالم بالقليل من الأمل فقد كتب مارك أندريسن، المؤسس المشارك لشركة أندريسن هورويتز، الأسبوع الماضي: ((أعطنا مشكلة حقيقية من الواقع، وسنتمكن من اختراع التكنولوجيا التي ستحلها)). ظهر أندريسن في الوقت المناسب، وهو المستثمر المغامر الذي لا يمكن كبح جماحه، ليعبر بحماس عبر هذه الكلمات عن خطابه الأخير المتفائل بالتكنولوجيا.

بغض النظر عن مليارات الدولارات التي أهدرت في استثمارات العملات المشفرة، و((الميتافيرس))، أو الانهيار الكبير الأخير في تقييمات الأسواق الخاصة، أو الفتور الحالي في تداولات أسواق الإدراجات العامة فلا تزال الآلة الرأسمالية التكنولوجية، التي تمثل وادي السليكون، تردد عن قناعة أنها قادرة على بناء مستقبل أفضل، وهو ما يبدو بالنسبة لأي مراقب خارجي كأنه ((أيديولوجية معتادة)) في أرض راس المال المخاطر.

ومع ذلك، حينما ينخفض حجم النشاط، كانت الكثير من رؤوس الأموال المخاطر تعيد التفكير بهدوء في خياراتها المالية، في ظل إدراك أن الظروف المواتية الفريدة التي استفادت منها صناعتها في مدى العقدين الماضيين لن تتكرر أبداً. والعام الماضي، تكهن بعض المعلقين في وصول الصناعة إلى ((لحظة مينسكي))، حينما انهارت قيم الأصول فجأة بعد فترة من المضاربات المتهورة (غير أنه لم يحدث شيء على هذا النحو من الدراما حتى الآن)، أما هذا العام، فقد تساءل آخرون عما إذا كنا قد اقتربنا من نهاية عصر ريادة الأعمال الذي يقوده رأس المال المخاطر. وبالنسبة لصناعة مبنية على الحماس المتعجل قصير النظر والطموح الجامح، فهناك الكثير من الشك فيها، إذ تعاني العديد من صناديق رأس المال المخاطر الاستثماري في الحصول على رأس المال. إذن، يحتاج المروجون لنظرية جديدة.

من المؤكد أن صناعة رأس المال المخاطر قد شهدت عصراً ذهبياً في العقدين الأولين من هذا القرن، إذ أدى الانتشار شبه الكامل عالمياً للإنترنت والهواتف الذكية إلى تأسيس البنية التحتية الرقمية التي ساعدت شركات التجارة الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي المدعومة من رأس المال المخاطر على الازدهار. وبتأثير شبكة هائلة، وضآلة التكاليف الإضافية، أصبحت الشركات الإلكترونية الموجهة للمستهلكين توفر فرصاً مغرية لرأس المال المخاطر، ما مكنهم من تحويل استثمارات صغيرة نسبياً في مرحلة مبكرة إلى مكاسب ضخمة عند التخارج. وعلاوة على ذلك، أدت الظروف النقدية اليسيرة على نحو استثنائي في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية في سنة 2008 إلى تمكين شركات رأس المال المخاطر من جمع الكثير من الأموال الرخيصة وضخها في الشركات سريعة النمو، مثل أوبر وإير بي إن بي.

وهذا النموذج لرأس المال كونه استراتيجية، والذي يمنح نمو الإيرادات على حساب السيولة النقدية أو توليد الأرباح، الأولوية، يتعذر جداً تطبيقه بعدما ارتفعت تكلفة الحصول على التمويل. وحينما زار بريان تشيسكي، المؤسس المشارك لشركة إير بي إن بي، صحيفة فاينانشيال تايمز، أقر بأن شركته ما كان لها أن تطبق اليوم استراتيجية النمو التي كانت تتبناها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كما أصبحت البيئة التشريعية المتساهلة في الولايات المتحدة أكثر تشدداً، فلن تتمكن الشركات الناشئة وشركات رأس المال المخاطر بعد اليوم من تحويل الأموال إلى شركات التكنولوجيا النهمة، وإعادة تدوير الأموال بشكل غير مباشر في استثمارات جديدة.

ووفقاً لتقرير صدر في سنة 2021 عن ((سي بي إنسايتس))، فقد أكملت شركات التكنولوجيا الكبرى أكثر من 800 عملية استحواذ على مدار الثلاثين عاماً الماضية ولكن نظام مكافحة الاحتكار الأكثر صرامة في واشنطن حال دون خروج العديد من هذه الاستثمارات بالبيع المباشر، في حين لا يزال طريق الإدراج في السوق العامة مملوءاً بالعقبات. وبتأثير هذه التوقعات القاتمة، فإن العديد من المستثمرين الذين يطلق عليهم ((المستثمرون السائحون))، والذين تدفقوا إلى الأسواق الخاصة في مراحل متأخرة أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قد عادوا إلى أوطانهم.

وكتب سام ليسين، أحد الشركاء في سلو فينتشرز، الأسبوع الماضي في بيان ((واقعي الرؤية في شأن التكنولوجيا)) نشرته مجلة ((ذي انفورميشن))، إنه قد تم إغلاق خط مصنع رأس المال المخاطر الذي ينتج شركات برمجيات نموذجية من فئة يونيكورن (شركات ناشئة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار)، ويعود رأس المال المخاطر إلى أصوله صناعة حرفية منزلية بعد فشله في أن ينشئ نظاماً مؤسسياً للأصول، وهو ما يناسب بعض شركات رأس المال المخاطر جيداً. وقال داني ريمر، أحد الشركاء في إندكس فينتشرز: ((مهمتنا العثور على رواد الأعمال الذين وجدوا في هذا العالم من أجل بناء الصناعات))، واصفاً رأس المال المخاطر بأنه ((صناعة الشغف))، وأضاف ((نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار، فنحن نحب التناقض)).

وتحاول شركات أخرى كتابة قواعد جديدة لهذه اللعبة، فعلى سبيل المثال، سيندمج صندوق جنرال كاتاليست، وهو صندوق أمريكي للتمويل في مراحل النمو الأخيرة للشركات، في صندوق لا فاميليا، وهو صندوق ألماني للتمويل في المراحل المبكرة، وهو ما يجمع بين الخبرة الدولية والمعرفة المحلية.

ولقد ظلت صناعة رأس المال الخاص ملتصقة بصيغة واحدة محددة للغاية لتمويل شركات البرمجيات الموجهة للشركات، وسيتعين عليها إيجاد طرائق أكثر ابتكاراً لدعم شركات تكنولوجيا المناخ والأجهزة والمعدات الصناعية، كما تقترح جوديث دادا، الشريكة في صندوق لا فاميليا، قائلةً: ((سوف تتطور المنظومة الخاصة برأس المال المخاطر، ولن تكون نجاحات الغد مثل الأمس)). تماماً كما هو الحال في قمة منحنى أي سوق صاعدة، من الخطر الاعتقاد بأن الأمور ستختلف هذه المرة، وهو ما ينطبق كذلك على أدنى نقطة لمنحنى أي سوق هابطة ولكن قبل كل شيء، يصلي مستثمرو رأس المال المخاطر من أجل انخفاض أسعار الفائدة، وتحول دورة السوق، وإحياء الغرائز الشرهة.