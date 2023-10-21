بريطانية تستحم مرة واحدة في الأسبوع وبالكاد تغسل ملابسها لتوفير الآلاف من النقود

أدى أسلوب الحياة الاقتصادي الذي تعيشه نيكولا هوارد إلى خفض فاتورة المياه إلى 45 جنيهًا إسترلينيًا لمدة نصف العام على الرغم من تسرب المياه - مما يكلفها 7.50 جنيهات إسترلينية فقط شهريًا.

وقالت

نيكولا، خبيرة الكربوهيدرات المنخفضة، لـ MailOnline.: "لقد بدأت في الاستحمام بشكل أقل بسبب التهاب الجلد الذي أعاني منه، بشرتي حساسة للغاية وأصبحت متقشرة للغاية لدرجة أنني سأصاب بقشرة الرأس، لكنني بدأت ألاحظ الفوائد المالية أيضًا" .



وترتدي السيدة البالغة من العمر 52 عامًا، من بيكسليهيث بالمملكة المتحدة، ملابسها أربع أو خمس مرات قبل غسلها، ولديها أيضًا علبة من مسحوق الغسيل اعتبارًا من عام 2021، كما تدعي أن زجاجات الشامبو والبلسم والصابون تدوم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وفق ديلي ميل..

وأنفقت نيكولا هوارد 45 جنيهًا إسترلينيًا فقط على فاتورة المياه الخاصة بها خلال الأشهر الستة الماضية لأنها تستحم مرة واحدة فقط في الأسبوع.



وقالت نيكولا إنها اعتادت الاستحمام ثلاث مرات في الأسبوع، لكنها وجدت أن بشرتها بدأت "تتساقط" بسبب القشرة.

وأضافت : "أنا أعيش وحدي لذا لا أستخدم الكثير من الماء. وقالت: "لدي غسالة بحجم عائلي أستخدمها مرتين في الشهر".

وتابعت: "أنا لا أحب الموضة السريعة وأشتري الملابس التي تدوم طويلاً، وأمتلك ملابس اشتريتها منذ عامين إلى تسعة أعوام، أنا أشتري ما أحتاج إليه ولست من الأشخاص الذين ينفقون المال هنا وهناك على الملابس" ما جعلها توفر آلاف الجنيهات الاسترلينية.

ولتوفير أموالها بشكل أكبر، تبحث عن العلامات الصفراء في السوبر ماركت، وتشتري المكونات بكميات كبيرة لإعداد وجبات الطعام وتضمن امتلاء الثلاجة بالطعام.



يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه ملايين البريطانيين بتقليل استخداماتهم للاستحمام، وغسل الملابس بشكل أقل، ومشاركة الحمامات في محاولة لتوفير المال على فواتير الطاقة والمياه.



ووفقاً لبحث جديد، فإن 43% من البالغين يأخذون عدداً أقل من الحمامات والاستحمام، في حين أن نصفهم تقريباً يغسلون ملابسهم بشكل أقل لخفض استخدام الطاقة والمياه.



ولكن في حين أن الكثيرين يخاطرون بأن يكونوا أقل نظافة للتخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة، فإن واحدًا من كل ستة أشخاص يجعل من خفض التكاليف أمرًا ممتعًا وممتعًا، دون التضحية بالنظافة، من خلال مشاركة الحمامات والاستحمام مع شريك أو صديق.

ووجدت الأبحاث التي أجراها موقع Nous لتوفير المال المنزلي

أن 58% من الأشخاص في

غلاسكو

و57% من الأشخاص في نيوكاسل يتشاركون الحمامات أكثر.

وكان الناس في ليدز (35٪)، وليفربول (36٪)، ومانشستر (37٪) في أسفل الجدول، مع تفضيل معظمهم للاستحمام بمفردهم.

وقال جريج مارش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Nous : "يظهر بحثنا المدى الذي يتعين على ملايين الأشخاص الذهاب إليه لتغيير حياتهم بشكل جذري لأنهم يكافحون كثيرًا لتغطية نفقاتهم. بالنسبة للكثيرين هذا ليس مدعاة للضحك".



وكشف بحث

أنه في جميع أنحاء بريطانيا ككل، تقلل النساء من الاستحمام أكثر من الرجال، بنسبة 45 في المائة مقارنة بـ 40 في المائة، وأن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا أكثر حرصًا على النظافة الشخصية من أولئك الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا.



وفيما يخص مشاركة الحمامات، تعد بريستول (21%) وليدز (20%) أكثر المناطق تعاونًا، في حين أن ليفربول (11%) ومانشستر ولندن (

كلاهما

14%) هي الأكثر خجلًا بشأن مشاركة الحمام.

