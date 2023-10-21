فرنسا.. سادس إغلاق لقصر فرساي في أسبوع واحد بسبب تهديد بوجود قنبلة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تم إخلاء قصر "فرساي" خارج باريس، مرة أخرى السبت، بسبب تهديد بوجود قنبلة به.وأعلن قصر فرساي، الذي يعد موقعا سياحيا رئيسيا، فتح أبوابه مجددا عقب استكمال فحص أمني.
وبذلك، أغلق القصر ست مرات في أسبوع واحد بسبب مخاوف أمنية.
وعلى الرغم من أنه تم اعتقال مشتبه به واحد بالفعل، تتواصل التهديدات.يشار إلى أنه في الأيام القليلة الماضية، تركت التهديدات بوجود قنابل أثرها على المئات من المدارس، في فرنسا، وأيضا في المطارات الإقليمية.
وذكرت السلطات أن العديد من التهديدات صدرت من شباب.
وازدادت التهديدات منذ هجوم مميت على معلم في مدينة أراس شمالي البلاد قبل أسبوع. وتم بعد ذلك الإعلان عن أعلى مستوى تحذير ضد الأعمال الإرهابية في فرنسا .
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