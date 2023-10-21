فرنسا.. سادس إغلاق لقصر فرساي في أسبوع واحد بسبب تهديد بوجود قنبلة



تم إخلاء قصر "فرساي" خارج باريس، مرة أخرى السبت، بسبب تهديد بوجود قنبلة به.وأعلن قصر فرساي، الذي يعد موقعا سياحيا رئيسيا، فتح أبوابه مجددا عقب استكمال فحص أمني.

وبذلك، أغلق القصر ست مرات في أسبوع واحد بسبب مخاوف أمنية.

وعلى الرغم من أنه تم اعتقال مشتبه به واحد بالفعل، تتواصل التهديدات.يشار إلى أنه في الأيام القليلة الماضية، تركت التهديدات بوجود قنابل أثرها على المئات من المدارس، في فرنسا، وأيضا في المطارات الإقليمية.

وذكرت السلطات أن العديد من التهديدات صدرت من شباب.

وازدادت التهديدات منذ هجوم مميت على معلم في مدينة أراس شمالي البلاد قبل أسبوع. وتم بعد ذلك الإعلان عن أعلى مستوى تحذير ضد الأعمال الإرهابية في فرنسا .





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