رواد فضاء يرصدون أبعد تدفق راديوي سريع حتى الآن



رصد رواد فضاء أبعد تدفق راديوي سريع حتى الآن .



ورصد الفريق الدولي انفجارا بعيدا لموجات راديو كونية استمرت لأقل من ملي ثانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وحدد التلسكوب الكبير للغاية بالمرصد الجنوبي الأوروبي مصدر الموجات في مجرة بعيد للغاية لدرجة أن ضوءها استغرق ثمانية مليارات سنة ليصل إلينا.

وتجدر الإشارة إلى أن التدفق كان من أكبر التدفقات التي تم رصدها من حيث الطاقة، حيث أصدر ما يعادل إجمالي انبعاثات الشمس على مدار 30 عاما، في جزء ضئيل من الثانية.

وأشار الباحثون إلى أن الاكتشاف يؤكد أنه يمكن استخدام تدفق راديوي سريع لقياس المادة المفقودة بين المجرات، مما يوفر طريقة جديدة لقياس كتلة الكون.



وتعطي الطرق الحالية لتقدير كتلة الكون إجابات متناقضة وتعارض النموذج القياسي لعلم الكونيات.