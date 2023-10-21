حزب الله يعلن مقتل 6 من عناصره في تبادل لإطلاق النار على حدود إسرائيل

قتل ستة من عناصر حزب الله في جنوب لبنان وأصيب عاملان تايلانديان في الجانب الإسرائيلي مع تجدد المواجهات السبت بين الحزب والجيش الإسرائيلي على طول الحدود، على وقع مخاوف من فتح جبهة جديدة فيما تتواصل الحرب بين حماس وإسرائيل.

وأعلن حزب الله في بيانات منفصلة أن ستة من عناصره قتلوا في جنوب لبنان.

من جهتها، أعلنت "حركة الجهاد" الفلسطينية مقتل أحد عناصرها في جنوب لبنان.

وفي شمال إسرائيل، أعلن مسعفون إصابة مواطنين تايلانديين يعملان في الزراعة السبت، وذلك بسبب قصف بالقرب من منطقة مرغليوت على الحدود مع لبنان.

وقال المسعفون إن أحدهما أصيب في الصدر والآخر أصيب في أحد أطرافه.

وأمرت إسرائيل الجمعة بإخلاء بلدة كريات شمونة الشمالية الحدودية التي يسكنها حوالي 25 ألف شخص، بعد مواجهات متكررة مع مقاتلي حزب الله على الحدود مع لبنان.

ومنذ اندلاع القتال على طول الحدود، قُتل أربعة أشخاص على الأقل في إسرائيل، هم ثلاثة جنود ومدني واحد، وفق مصادر إسرائيلية.

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