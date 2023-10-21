فيضانات وانقطاع للكهرباء واضطراب بحركة النقل في شمال أوروبا جراء العاصفة بابيت



واصلت العاصفة بابيت إحداث فيضانات وأضرار مادية السبت في المملكة المتحدة وعرقلت حركة السكك الحديد، بعدما ضربت مناطق في الدنمارك والنرويج وألمانيا ليل الجمعة السبت.

وضربت العاصفة الجمعة اسكتلندا وأدّت إلى مصرع ثلاثة أشخاص اثنان منهم في شمال شرق البلاد حيث رفعت السلطات مساء السبت تحذيراً باللون الأحمر كان سارياً في المنطقة.

وقالت الحكومة الاسكتلندية في بيان إن "أجزاء من اسكتلندا ما زالت تشهد فيضانات شديدة، وما زالت بعض الأنهار عند مستويات خطيرة"، واصفةً مستويات الأمطار بأنها "استثنائية".

وقال نائب رئيس شرطة اسكتلندا ستيوارت هيوستن إن "الأحوال الجوية تشهد تحسناً، لكنها تظل صعبة جداً، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً في تايسايد" في شرق البلاد.

وأصدرت وكالة البيئة أكثر من 300 تحذير من فيضانات في كل أنحاء إنكلترا منذ الخميس، معظمها في يوركشاير (شمال) وميدلاندز (وسط).

وأكدت الوكالة على موقعها إصدار ثلاثة تحذيرات من "فيضانات خطيرة"، "ينتج منها خطر كبير على حياة" السكان القريبين من ضفاف نهر ديروينت في ديربي في وسط إنجلترا.

وقالت المسؤولة في الوكالة كاثرين سميث "من المرجح استمرار الفيضانات في بعض الأنهار الكبيرة، لا سيما أنهار سيفيرن، وأوسي، وترينت حتى الثلاثاء"، في الشمال والوسط.

وفي مقابلة مع "بي بي سي وان" صباح السبت، قال النائب عن حزب العمال توبي بيركينز إن حوالى 400 منزل في دائرته الانتخابية في تشيسترفيلد في وسط إنكلترا غمرتها المياه، وإن عدداً كبيراً من الناس "لا يعرفون حالياً أين يمكن أن يمكثوا".

- فيضانات -

في لندن، اضطرت محطة كينغز كروس الى إغلاق أبوابها لساعات بعد ظهر السبت للحد من تدفق المسافرين الذين احتشدوا في القاعة وعلى الأرصفة إثر إلغاء أو تأخير قطارات عدة.

وأعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة شبكة السكك الحديد البريطانية "نتوورك رايل" على منصة "اكس" أن خدمات "لندن نورث إيستيرن رايل" التي تنظم رحلات من لندن إلى شمال شرق انكلترا واسكتلندا ما زالت "مضطربة إلى حد كبير" جراء العاصفة.

وقال عناصر في خدمات الإغاثة إن العاصفة ضربت أيضًا السواحل في شمال ألمانيا مساء الجمعة، واستمرت طوال الليل، وأدّت إلى مقتل امرأة في سيارتها جراء سقوط شجرة.

وتعرض ساحل بحر البلطيق في ألمانيا أيضًا لرياح قوية وأمطار أدت إلى ارتفاع منسوب المياه، وتسببت بفيضانات وبإجلاء حوالى ألفي شخص، وفقًا لخدمات الطوارئ الألمانية في ولاية شليسفيغ- هولشتاين.

وسُجّلت أعلى مستويات من المياه قرابة منتصف ليل الجمعة في فلنسبورغ (شمال) حيث ارتفعت المياه نحو 2,30 متر فوق المعدل الطبيعي، مسجلة رقماً غير مسبوق في المنطقة منذ نحو 120 عامًا. وشهد الوضع تحسناً السبت.

وفي الدنمارك، تسبّبت العاصفة بارتفاع حاد بمنسوب المياه في مدن في جنوب البلاد، فغمرت المياه طوابق أرضية بينما انقطعت الكهرباء عن المنازل لساعات عدة.

وارتفع منسوب المياه إلى أكثر من مترين فوق المعدل الطبيعي في مدن مثل أبينرا وهادرسليف وسوندربورغ وهيسنيس وفينشاف وفابورغ وأسينسون، وهي مستويات لا تُسجّل عادة إلا مرة واحدة كل 100 عام، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية "دي ام أي".

وقال مارتن فيندلبو من وكالة إدارة الطوارئ الدنماركية لوكالة ريتزاو الدنماركية للأنباء "علينا تصريف كميات مياه كبيرة من المدن، خصوصاً في جنوب جوتلاند".

وفي ميناء رودفيغ للصيد في مقاطعة زيلندا جنحت قوارب صيد عدة أو غرقت، وفقًا لصور نشرتها وسائل إعلام دنماركية.





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