سفارة الإمارات في مسقط تدعو مواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان إلى توخي الحذر بسبب الإعصار المداري تيج

دعت سفارة الإمارات في مسقط مواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان الشقيقة

إلى توخي الحيطة والحذر بسبب الإعصار المداري "تيج".



وأكدت السفارة على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة والتواصل مع البعثة في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444.

وقال السفارة في حسابها على منصة " إكس" "

تهيب سفارة الدولة في مسقط مواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان الشقيقة بتوخي الحيطة والحذر بسبب الإعصار المداري "تيج". نؤكد على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة والتواصل مع البعثة في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444"

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