إسرائيل ترد على حماس بشأن رفضها استلام رهينتين جديدتين

وصفت إسرائيل السبت ما أعلنته حركة (حماس) بأنها كانت تعتزم إطلاق سراح رهينتين أخريين "لأسباب إنسانية" لكن إسرائيل رفضت استقبالهما، بأنه "دعاية".

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في وقت سابق اليوم إن الكتائب أبلغت قطر أمس الجمعة بنية الحركة إطلاق سراح رهينتين أخريين، وهو نفس اليوم الذي أطلقت فيه الحركة سراح الأمريكية يهوديت تاي رعنان (59 عاما) وابنتها ناتالي (17 عاما) اللتين كانتا بين نحو 210 أشخاص خطفتهم حماس

في هجومهم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري.

وجاء في بيان أبو عبيدة "قمنا بإبلاغ الإخوة القطريين مساء أمس أننا سنطلق سراح كل من نوريت يتسحاك... ويوخفد ليفشيتز لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل، إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".

وفي بيان لاحق، قال أبو عبيدة "تعلن كتائب القسام أنها على استعداد أن تطلق سراح المحتجزتين نوريت ويوخفد غدا بنفس الإجراءات التي تم من خلالها إطلاق سراح المحتجزتين الأمريكيتين يوم أمس".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مقتضب "لن نشير إلى الدعاية الكاذبة التي تطلقها حماس".

وأضاف البيان "سنواصل العمل بكل السبل لإعادة جميع المخطوفين والمفقودين إلى ديارهم".

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