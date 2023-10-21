قصة نجاح سينمائية سورية: «نزوح» في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب

قصة صمود وأمل في زمن الحرب، هكذا تنقلنا السينما السورية الرائعة إلى عالم «نزوح»، الذي أخرجته الفنانة سؤدد كعدان.

يروي الفيلم قصة زينة، الفتاة البالغة من العمر 14 عاماً، التي تجد نفسها تحت سماء مليئة بالنجوم، بعد أن دمرت قذيفة سقف منزلها، وهذه الليلة تجعلها تنام للمرة الأولى تحت السماء، وتصادق جارها عامر، ولكن مع تصاعد العنف تقرر هالة، والدة زينة، مغادرة منزلها، حيث تندلع نزاعات حادة بينها وبين زوجها معتز، الذي يرفض أن يصبح لاجئاً ويبذل جهوداً جبارة، لمنع عائلته من ترك منزلهم.

تتجلى قوة هذا الفيلم في أحضان السينما الإماراتية، حيث يتم عرضه لأول مرة في دولة الإمارات، «نزوح» يعكس الروح الإنسانية، وقدرة الفن على لمس القلوب بإلهام الروح في وقت الضياع.

بالتزامن مع العرض الأول لهذا العمل الفني الاستثنائي انطلق مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الدولي في الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر في سينما فوكس بسيتي سنتر الزاهية في الشارقة، ويجمع المهرجان بين أكثر من 80 فيلماً، من 37 دولة مختلفة، مقدماً تجربة سينمائية استثنائية للجمهور.

إضافة إلى عروض الأفلام يعرض 3 أفلام لأول مرة على الصعيدين الوطني والعالمي، وعرض 43 فيلماً لأول مرة في الشرق الأوسط، وتنظيم 8 جلسات نقاشية ولقاءات مع أبرز صناع السينما، إضافة إلى مشاركة 15 مخرجاً وخبراء في مجال السينما، و20 محكماً واعداً، و17 سفيراً للمهرجان، وجذب المهرجان أكثر من 1.710 مشاركين من 90 دولة حول العالم.

وتقول الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير مؤسسة فن والمهرجان: «إن هذا المهرجان يشكل منصة استثنائية للتعبير الفني واستكشاف عوالم السينما. إنه تجربة تحفز العقول وتلهم القلوب، وتعكس رؤية الإمارات في دعم الثقافة والفنون. نفخر بعرض هذا الفيلم السوري الرائع، وندعو الجميع للانضمام إلينا في هذا الحدث السينمائي الكبير».

بهذا يعد مهرجان الشارقة الدولي للسينما وعرض فيلم «نزوح» فرصة فريدة، للاستمتاع بأعمال سينمائية متميزة، واكتشاف أبعاد جديدة من الفن السابع.



