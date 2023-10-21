«زينة البلاط الملكي الهندي» تعرض في الشارقة

تنظم هيئة الشارقة للمتاحف معرض «زينة البلاط الملكي الهندي» في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، وذلك بالشراكة مع «دار الآثار الإسلامية» في الكويت، ويُقام المعرض ابتداءً من 25 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 14 أبريل من سنة 2024، بهدف إذكاء الاهتمام بالثقافة الغنية لشبه القارة الهندية، التي تشهد على الحرفية الهندية البارعة والتقنيات الفريدة ما جعلها موطناً لأكبر مجموعة من الفنون المرصعة بالجواهر.

ويأتي تنظيم هذا المعرض الذي يقدم للجمهور 84 مقتنى سيتم استعراضها أول مرة في الإمارة، في إطار مساعي الهيئة نحو تعزيز الدور والتبادل الثقافي ونشر المعارف بين كل من إمارة الشارقة ودولة الكويت عبر المجالات المتحفية كالمعارض، وإتاحة المجال لعرض مجموعة متميزة وثرية من المقتنيات التاريخية.

إرث

وأكدت عائشة راشد ديماس المديرة العامة لهيئة الشارقة للمتاحف أن أهمية المعرض تبرز في عرض هذا الإرث من الفن الرفيع والتنوع الغني للمجموعة، والذي يظهر اهتمام السلاطين والأمراء بالثقافة والفنون، مع التأثيرات الجديدة وتنمية إبداعاتهم، مشيرة إلى الإحساس بالديناميكية غير العادية التي ميزت هذه الحضارة منذ بدايتها.

وثمّنت التعاون البنّاء والمثمر مع دولة الكويت موضحة أن القطع في المعرض تأتي من مجموعة المرحوم الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح والشيخة حصة صباح السالم الصباح من الكويت، والتي تم تشكيلها في الفترة من منتصف السبعينيات وحتى الوقت الحاضر، وهي واحدة من مجموعات الفن القديم والإسلامي الأكثر تميزاً في العالم.

التزام

من جانبه قال الدكتور محمد خالد الجسار، الأمين العام بالإنابة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت يشـتـرك صاحب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمغفــور لــه الشــيخ ناصر صبـاح الأحمـد الصبـاح (١٩٤٨ – ٢٠٢٠) في حب الفـن والثقافـة والالتـزام دومـاً بالحفـاظ عـلى الثقافـة الإسـلامية وعـرض جمالهـا. وفي ضــوء هــذه العلاقــة الخاصــة، اســتضاف متحــف الشــارقة للحضــارة الإسـلامية معـرض الفـن الإسـلامي ورعايتـه: كنـوز مـن الكويـت في أكتوبر ٢٠٠٨. وقـد عَكسـت التحـف المعروضـة في المعـرض العمـق التاريخـي والحضـاري لمنَجزات الفـن الإسـلامي.