لوحة لخوان ميرو بـ21.95 مليون دولار

بيعت، أول من أمس في باريس، لوحة لخوان ميرو بعنوان ((لوحات (نساء، قمر، نجوم))) أنجزها الرسام الإسباني الذي يعدّ من أشهر فناني المدرسة التجريدية عام 1949، لقاء 21,95 مليون دولار، ضمنها الرسوم، محققة رقماً قياسياً لعمل للفنان الإسباني في فرنسا، على ما أفادت دار ((كريستيز)). كما بيع عمل للنحات الفرنسي فرانسوا كزافييه لالان يحمل عنوان ((لو رينوكريتير 1)) (1964) مقابل 19,41 مليون دولار، وهو رقم قياسي عالمي لعمل هذا الفنان، بحسب ((كريتسيز)).

ويُعد هذان العملان أغلى قطعتين تُباعان في فرنسا العام الجاري في المجال الفني، وفق ((كريستيز)). ومنذ أن استحوذ عليها معرض مايغت عام 1950، ظلت اللوحة الشهيرة لميرو (1893 - 1983م)موجودة في فندق كولومب دور الأسطوري قرب سان بول دو فانس. وكانت أبرز الأعمال المعروضة في المزاد المخصص للأعمال الطليعية الأوروبية والذي بلغ مجمل مبيعاته 65,85 مليون دولار.