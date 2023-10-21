ميونيخ تستعيد لوحة سرقت قبل 7 عقود

(MENAFN
- Al-Bayan)
ظهرت لوحة تعرضت للسرقة من ألمانيا، خلال الحرب العالمية الثانية، مجدداً في الولايات المتحدة، وستتم إعادتها إلى متحف ((ألت بيناكوثيك)) في ميونيخ.
وأعلن مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي أي) أن اللوحة ((لاند سكيب أوف ايطاليان كاراكتر)) (منظر طبيعي إيطالي الطابع) للرسام النمساوي يوهان فرانز نيبوموك لوتيرر (1700 -1733م) تم تسليمها، خلال حفل أقيم في القنصلية العامة الألمانية في شيكاغو.
وكانت اللوحة قد اختفت من المتحف، خلال الحرب العالمية، الثانية، ثم ظهرت مجدداً قبل سنوات قليلة في حيازة ورثة جندي أمريكي بالقرب من شيكاغو، وسيتم عرضها في ((متحف ألت بيناكوثيك)) قريباً مع لوحة أخرى مشابهة للفنان لوتيرر نفسه، وهي ((إيطاليان لاندسكيب)) ((منظر طبيعي إيطالي)).
MENAFN21102023000110011019ID1107281383
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.