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ميونيخ تستعيد لوحة سرقت قبل 7 عقود

10/21/2023 7:27:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ظهرت لوحة تعرضت للسرقة من ألمانيا، خلال الحرب العالمية الثانية، مجدداً في الولايات المتحدة، وستتم إعادتها إلى متحف ((ألت بيناكوثيك)) في ميونيخ.

وأعلن مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي أي) أن اللوحة ((لاند سكيب أوف ايطاليان كاراكتر)) (منظر طبيعي إيطالي الطابع) للرسام النمساوي يوهان فرانز نيبوموك لوتيرر (1700 -1733م) تم تسليمها، خلال حفل أقيم في القنصلية العامة الألمانية في شيكاغو.

وكانت اللوحة قد اختفت من المتحف، خلال الحرب العالمية، الثانية، ثم ظهرت مجدداً قبل سنوات قليلة في حيازة ورثة جندي أمريكي بالقرب من شيكاغو، وسيتم عرضها في ((متحف ألت بيناكوثيك)) قريباً مع لوحة أخرى مشابهة للفنان لوتيرر نفسه، وهي ((إيطاليان لاندسكيب)) ((منظر طبيعي إيطالي)).

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