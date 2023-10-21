12 من أشهر الطهاة يلتقون جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب

تفتح الكتب شهية القراء على استكشاف ثقافات العالم وفنونها، وعاداتها وأطباقها، ولهذا يحرص معرض الشارقة الدولي للكتاب على تلبية تطلعات الزوار، وتمكينهم من التعرف إلى مختلف الثقافات العالمية وفنونها الغنية، ومنها فن الطهي، حيث تنظم الدورة الـ42 من المعرض في الفترة 1-12 نوفمبر بـ((مركز إكسبو الشارقة)) 45 فعالية مختلفة، يقدمها 12 طاهياً وطاهية من 9 دول.

ويشارك أشهر الطهاة، ومقدمو البرامج، ومؤلفو كتب الطبخ من مختلف أنحاء العالم خبراتهم وتجاربهم مع جمهور المعرض، ضمن فعاليات برنامج ((ركن الطهي))، متيحين للزوار فرصة تذوق وصفاتهم، والتّعرف على أسرارهم في الطهي، في تجربة تسهم بتعزيز التبادل الثقافي والحوار الحضاري بين الشعوب، حيث تجسد الأطباق المختلفة الهوية الثقافية والإرث التاريخي والإنساني للأمم والشعوب.

وتتضمن قائمة الطهاة المشاركين في دورة العام الجاري كلاً من: توري ترو من المملكة المتحدة، وهي مؤلفة كتب طهي وأستاذة طهي متخصصة بالأطباق الهندية، والطاهي الإثيوبي يوهانيس جيبريسوس، الذي اكتسب خبرة كبيرة في مدينتي كاليفورنيا الأمريكية وليون الفرنسية، إلى جانب الطاهية اللبنانية بربارة مسعد، وهي مؤلفة كتب طهي وطاهية متخصصة بأطباق منطقة الشرق الأوسط.

ومن كندا يستقبل المعرض الطاهية سوزان الحسيني، التي شاركت في عدد من البرامج التلفزيونية العربية والعالمية، وفي برامج مثل ((توب شيف الشرق الأوسط))، وألفت عدداً من أكثر كتب الطهي مبيعاً، إضافة إلى سالي بوتشر من المملكة المتحدة، وهي طاهية مؤلفة كتب طهي وصاحبة متجر ومطعم ((بيرسوبوليس))، إلى جانب سوريش بيلاي من المملكة المتحدة، وهو طاهٍ من أصول هندية شارك في برنامج ((ماستر شيف))، وصاحب سلسلة مطاعم ((شيف بيلاي)).

فعاليات

ويستضيف ((ركن الطهي))، ضمن فعاليات المعرض الطاهية إيرينا جورج من رومانيا، الحائزة جائزة ((جيمز بيرد))، ومؤلفة كتاب ((كارباثيا: طعام من قلب رومانيا))، الذي رشحته نقابة كتب الطهي في المملكة المتحدة إلى القائمة القصيرة لأفضل كتاب طهي عالمي، كما يستقبل المعرض الطاهي كريش أشوك من الهند، مؤلف كتاب ((ماسالا لاب: علم الطهي الهندي)).

ويشارك من كوريا الجنوبية كلتا الطاهيتين كيم كيونغمين، المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مؤلفة كتاب ((طاولة الخضار)) للوصفات النباتية، إلى جانب كيم جوهيون، التي تقدم دورات حول الحلوى الصحية الكورية وكعك الأرز، وأخيراً الطاهية ماريانا ليفاديتاكي من اليونان، وهي طاهية ومؤلفة كتب طهي وخبيرة بالسرد القصصي.