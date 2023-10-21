كراسي تاداشي كاواماتا تتساقط فناً من نوافذ باريس

زيّن واجهة أحد المباني الراقية في باريس عمل يتمثل في مجموعة كراسٍ خشبية تبدو كأنها تتساقط من الطبقة الثالثة، أنجزه الفنان الياباني تاداشي كاواماتا، المتخصص في الأعمال الفنية التي لا يمكن نقلها من موقع ابتكارها والملتزم نهجاً مسؤولاً بيئياً.

وأوضح كاواماتا أنّ هذا العمل الفنّي المُنجَز على شكل ((عشّ)) على مبنى معرض ((ليييغر)) للتصميم الداخلي الفاخر، يسلط الضوء على العلاقة بين الفن والهندسة المعمارية، ويطرح مسألة ((الاستخدام المختلف للأثاث)).

وهذا العمل نتاج تبرّع بأربعة أطنان من الأثاث القديم نظمته جمعية إمايوس.

ونصب الفنان عمله في موقع يتسم بأهمية كبيرة يزيد وقعه، فأقامه في مركز للسلطة، في شارع فوبور سانت-أونوريه، على مرمى حجر من قصر الإليزيه.

إنفصال

أشار كاواماتا إلى أنّ جزءاً مخفياً من عمله داخل المبنى، يولّد انفصالاً مع ((الفوضى)) الكامنة في الخارج ويتيح للزائر إمكان الدخول إلى قلب العش.

ويمثل هذا العمل هاجساً ورثه الفنان من الأساطير اليابانية، التي تقول إنّ إنشاء عش طيور في مبنى ((مؤشر حماية)).

وأنجز تاداشي كاواماتا مئات الأعمال الفنية التي نصبها في موقع ابتكارها في فرنسا وفي أنحاء العالم، من مونتريال وصولاً إلى طوكيو ومروراً بنيويورك وبرشلونة، وأيضاً في مركز بومبيدو وعلى ضفاف نهر لوار في نانت.

ودائماً ما تثير أعماله ردود فعل قوية، فـ((إمّا أن يحبّها الناس وإما أن يكرهوها))، وفق ما قال الفنان التشكيلي مازحاً.

وسيظل العمل معروضا حتى 31 أكتوبر.