صعود «منصة» دبي يثري صناعة الأزياء العالمية

أضاءت مجلة ((فوغ)) العالمية على ((أسبوع دبي للموضة))، الذي نظمه ((حي دبي للتصميم)) التابع لمجموعة تيكوم و((مجلس الأزياء العربي))، بمشاركة المصمم الضيف، العلامة التجارية ((كارولينا هيريرا)) من نيويورك، لافتة إلى جملة أسباب تدفع أصحاب صناعة الأزياء للتفاؤل بشأن مستقبل هذا الحدث الإقليمي الذي يرغب في ترك بصمته في الساحة العالمية. ولفتت المجلة إلى أن دبي مركز الموضة في الشرق الأوسط تشتهر بميلها نحو الفخامة الراقية، ويقع في وسطها دبي مول الشهير، إحدى كبرى وجهات التسوق في العالم مع 1200 متجر بيع بالتجزئة، ومن ذلك متاجر كبرى، مشيرة إلى أن المدينة وضعت أنظارها على إنشاء أسبوع أزياء عالمي ذي صلة منذ مدة، وقد حقق أسبوع الموضة العربي نجاحاً أكبر مستضيفاً 21 نسخة بين سنتي 2015 و2022.

صدقية

وعن تطور الحدث، قالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – جي دبي للتصميم للمجلة: ((في الماضي لم تكن هناك رؤية جماعية طويلة الأمد لمشهد الموضة في الشرق الأوسط، ما جعل من الصعب على منصة أزياء قوية أن تنطلق))، مشيرة إلى أن أسبوع الموضة العربي غير قواعد اللعبة ليصبح منصة الموضة الأكثر اتساقاً وصدقية في المنطقة، مع 21 نسخة على مدى سبع سنوات.

ونقلت المجلة ما أفاد به، ويس جوردون، المدير الإبداعي في ((كارولينا هيريرا)) التي دعيت لتكون المصمم الضيف في الحدث، ((شعرنا بسعادة غامرة حينما تلقينا الدعوة، فهذه مدينة كانت دائماً مهمة جداً بالنسبة لنا، وتعد موطناً للعديد من الثقافات، وتتميز النساء هنا بالذكاء الشديد في الموضة))، معرباً عن اعتقاده بأن انضمام أسبوع الموضة الإقليمي إلى الأجندة العالمية ممكن، لا سيما أنه يمنح المصممين العالميين الفرصة للقدوم إلى السوق.

وفيما لفتت المجلة إلى إدراج أسماء أخرى عالمية في الحدث أكدت أن التركيز الأساسي يظل على المصممين الإقليميين.

وفي السياق، نبهت المجلة لأهمية ((أسبوع دبي للموضة)) للمصممين الإقليميين، وقدرته على جذب العلامات التجارية من الجنوب العالمي، ومن ذلك فالنتين يوداشكين من روسيا، وبيباتشارا من تايلند، ما يشير إلى طلب على منظور موضة يتجاوز النفوذ الغربي، ناقلة عن بيباتشارا المعروفة بتقنياتها المبتكرة في إعادة التدوير قولها: ((مع بنيتها التحتية وموقعها والدعم المستمر للمواهب الجديدة من قبل السوق، تتمتع دبي بإمكان كبير لتصبح مدينة أزياء عالمية)).

جلب المشترين

ورأت المجلة أنه في حين يجرى تسليط الأضواء على دبي مدينة عالمية، فإن مهمة أسبوع دبي للموضة تدور أيضاً في تعزيز اهتمام المشتري بالمواهب في أنحاء المنطقة، ناقلة عن لمى رياشي، مؤسسة علامة مقرها دبي ((حتى الآن كان على المصممين الإقليميين الاستثمار في قاعة عرض في باريس لجذب المشترين الدوليين، ولكن إقامة أسبوع رسمي للموضة يجب أن تغير ذلك)).

ورأت المجلة أن المشترين الإقليميين أيضاً يعتقدون بأن أسبوع دبي للموضة يمكن أن يحقق قيمة للصناعة، ناقلة عن كاترينا ايركولي رئيسة قسم المشتريات في شركة ((ليفل شوز)) لبيع الأحذية والإكسسوارات الفاخرة قولها: إن الحدث حاضنة للمواهب، ما لاحظته هو كيف يدفع أسبوع دبي للموضة المصممين للتركيز بشكل أكبر وتقديم مجموعات كاملة.

ولفتت المجلة إلى تقديم مجلس الأزياء العربي المرة الأولى مفهوم ((قاعة العرض الضخمة)) الذي يتضمن نافذة تسوق على المدرج في متجر فلترد لـ((دي3)) لتقديم مجموعات من مصممين إقليمين خارج المدرج، ناقلة عن جايكوب ابريان الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي قوله: ((إنها من الطرق التي نعمل بها لتسهيل الفرص الجديدة للمواهب بشكل أفضل)).

وعن التجربة، نقلت المجلة عن جورجينا جينزا، مديرة شراء الأزياء في شركة ((الطيار إنسيجنيا)) التي تشرف على متاجر مثل ((بلومينغديلز)) و((هارفي نيكولز)) في دبي، رؤيتها لأسبوع دبي للموضة تجربة متكاملة لا تحتضن التنوع الذي تتميز به مدينة متعددة الثقافات مثل دبي فحسب، ولكنها تعتمد أيضاً على واقع أن دبي مركز عالمي رئيس للبيع بالتجزئة، مضيفة ((من الرائع أن نرى أخيراً عرضاً موحداً أعتقد بأنه يأخذ دبي إلى المستقبل)).