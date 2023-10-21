«توثيق».. تأملات فنية في إبداعات إماراتية متفردة

مجسمات إبداعية متفردة وأعمال فنية مبتكرة تبرز روائع الخط العربي الكلاسيكي، يقدمها الفنان الإماراتي مطر بن لاحج في معرضه الفردي ((توثيق)) الذي ينظمه في ((غاليري مطر بن لاحج)) ضمن ((بينالي دبي للخط)) الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) حتى 31 أكتوبر الجاري.

ويتضمن معرض ((توثيق - تجسيد فني لتأملات إبداعية)) 21 عملاً متميزاً يعبر ابن لاحج عبرها عن جوهر إبداعاته، وقدرته على توظيف التقنيات المتنوعة في أعماله الفنية، وهو ما يتجلى في جدارياته وفيها يستند إلى خط الثلث، إذ تعكس ما يتمتع به ابن لاحج من قدرة على تشكيل الحرف العربي وإبراز حيويته ومرونته، كما تبين طبيعة العلاقة البشرية بعناصر الطبيعة كالماء والتربة والنار والحديد والخشب والهواء في حين تبرز مجموعة المجسمات حُب ابن لاحج اللغة العربية وشغفه بها.

نظرة خاصة

سيتمكن زوار المعرض من إلقاء نظرة خاصة على مجموعة من المنحوتات الصغيرة، ومن بينها قطعة ((الساعة)) الفنية التي ترمز لمرور الزمن والتاريخ والحياة، ومنحوتة ((متحف المستقبل)) المزينة بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ((رعاه الله))، وكذلك مجسم ((طاقة الكلمات)) المستلهم من أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه))، إضافة إلى منحوتة ((أقمار الغفران)) ومجسم ((سرعة))، والعمل الفني ((الباقة)) الذي يتألف من 7 قطع، ترمز كل قطعة منها إلى إمارة من الإمارات السبع.

وضمن مشاركته في ((بينالي دبي للخط))، يستضيف ((حي دبي للتصميم)) أربعة أعمال فنية ضخمة تحمل بصمات ابن لاحج، وعلى رأسها منحوتة ((الموسوعة القرآنية)) و((انبعاث لغة)) و((انصهار)) وكذلك ((المجرة))، وهو سلسلة من المنحوتات المترابطة.

وفي المقابل، يحل الفنان ابن لاحج الأحد المقبل، ضيفاً على متحف المستقبل للمشاركة في جلسة ((تحفة فنية عامة)) يستعرض فيها تجربته في تصميم الواجهة الفنية للمتحف، كما يشارك في أمسية ((ريشة مطر على قبة الوصل)) التي تنظمها مدينة إكسبو دبي السبت المقبل، وتديرها آمنة أبو الهول، المخرجة الإبداعية التنفيذية للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي.

((إكسبو دبي))

من جهة ثانية، نظمت مدينة إكسبو دبي ضمن مشاركتها في ((بينالي دبي للخط))، جلسة نقاشية بعنوان ((دمج الفن والتكنولوجيا)) بمشاركة المخرج محمد سعيد حارب، مدير ومؤسس شركة لمترى للإنتاج الفني، وبرنيدان ماكجتريك، المدير الإبداعي لمتحف المستقبل، وأمريتا سيثي، الفنانة المعروفة في مجال الرموز غير القابلة للاستبدال NFT›s في الإمارات، وكارل نايت، رئيس قسم التكنولوجيا في إدارة الفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، كما شهد زوار المدينة عرض الفنانة إيمي سيكوجوتشي الذي قدمته باستخدام الواقع الافتراضي في ساحة الوصل.