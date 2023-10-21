الدوري السعودي.. الأهلي ينتصر على الوحدة بثلاثية والشباب يفوز ويحتفل بملعبه الجديد

حقق الأهلي انتصاره الثاني على التوالي والسابع في عشر مباريات بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه 3-1 على ضيفه الوحدة بفضل أهداف آلان سانت-ماكسيمين وروجر إيبانيز ورياض محرز السبت.

وحقق الشباب انتصارا مستحقا بقيادة مدربه الجديد الكرواتي إيجور بيسكان على ضيفه الطائي 2-صفر.

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع متأخرا بفارق الأهداف عن النصر الذي انتصر في وقت سابق 2-1 على ضيفه ضمك بينما ظل رصيد الوحدة 13 نقطة في المركز التاسع.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 26 نقطة من عشر مباريات ويليها التعاون برصيد 23 نقطة.

وافتتح سانت-ماكسيمين أهداف أصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بين ساقي الحارس ومن وضع انفراد بعدا ركض أسرع من كافة مدافعي الوحدة.

وأدرك زميله المدافع عبد الباسط هندي التعادل للضيوف عبر هدف بالخطأ في مرماه عندما ارتطمت الكرة بقدمه وسكنت شباك زميله الحارس إدوار مندي في الدقيقة 51.

وأعاد المدافع إيبانيز الأهلي للمقدمة في الدقيقة 68 من ضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وحسم الجزائري محرز الثلاث نقاط لقطب جدة في الدقيقة 84 بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعدما تابع تسديدة ارتدت من حارس الضيوف.

ولعب الوحدة بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة بعد طرد لاعبه علاء حجي.

وفي مباراة أخرى، احتفل الشباب بمباراته الأولى في ملعبه الجديد وبقيادة مدربه الكرواتي بيسكان بالفوز 2-صفر على الطائي.

وانتصر الشباب للمرة الثالثة في عشر مباريات ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر مقابل سبع نقاط للطائي في المركز 16 أول مراكز الهبوط.

وجاءت ثنائية الشباب عبر حبيب ديالو بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني عندما تابع تسديدة البديل حمد اليامي التي ارتدت من حارس الضيوف.

وأضاف القائد حسين القحطاني الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما استقبل تمريرة عرضية من يانيك كاراسكو على صدره لينفرد بالمرمى ويراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك الخالية.





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