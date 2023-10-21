شباب الأهلي يؤجل حسم كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز شباب الأهلي أمس على ضيفه الوصل، بنتيجة 3 - 2، في إياب نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، ليتم تأجيل حسم اللقب إلى مباراة ثالثة تقام السبت المقبل، على صالة نادي النصر، وكان الوصل فاز في لقاء الذهاب في ملعبه، بنتيجة 3 - 2 .
وقدم الفريقان مباراة مثيرة وقوية امتدت ساعتين ونصف الساعة، وتمكن خلالها الوصل من الفوز بالشوط الأول، ثم فاز شباب الأهلي، بالشوطين الثاني والثالث، قبل أن يخسر الشوط الرابع، ليلجأ الفريقان إلى لعب الشوط الخامس، والذي حسمه شباب الأهلي لصالحه بنتيجة 15 - 13.
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