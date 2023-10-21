شباب الأهلي يؤجل حسم كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة

فاز شباب الأهلي أمس على ضيفه الوصل، بنتيجة 3 - 2، في إياب نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، ليتم تأجيل حسم اللقب إلى مباراة ثالثة تقام السبت المقبل، على صالة نادي النصر، وكان الوصل فاز في لقاء الذهاب في ملعبه، بنتيجة 3 - 2 .

وقدم الفريقان مباراة مثيرة وقوية امتدت ساعتين ونصف الساعة، وتمكن خلالها الوصل من الفوز بالشوط الأول، ثم فاز شباب الأهلي، بالشوطين الثاني والثالث، قبل أن يخسر الشوط الرابع، ليلجأ الفريقان إلى لعب الشوط الخامس، والذي حسمه شباب الأهلي لصالحه بنتيجة 15 - 13.

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