المنتخب الأمريكي بطل «كأس أيزنهاور للغولف» في أبوظبي

أحرز المنتخب الأمريكي لقب النسخة الـ 33 لكأس أيزنهاور لبطولة العالم لفرق الهواة للغولف، بعدما أنهى المنافسات أمس بنادي أبوظبي للغولف، في صدارة الترتيب برصيد 36 ضربة تحت المعدل بمجموع 540 ضربة.

شهد الجولة الرابعة ومراسم التتويج معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، واللواء طيار((م)) عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وخلفان سعيد الكعبي مالك نادي أبوظبي للغولف، وممثلو الاتحاد الدولي والمنظمات العالمية للعبة الغولف.

تفوق المنتخب الأمريكي ليحقق اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه ((رقم قياسي))، مبتعداً بفارق كبير عن أقرب مطارديه، المنتخبين النرويجي والأسترالي، اللذين جاءا خلفه برصيد 25 ضربة تحت المعدل بمجموع 551 ضربة. كما حقق المنتخب المغربي أفضل النتائج العربية في البطولة، بحلوله بالمركز 24 برصيد 9 ضربات تحت المعدل، بمجموع 567 ضربة، وأنهى منتخبنا مشواره برصيد 39 ضربة فوق المعدل بمجموع 615 ضربة.

الفردي

وانتزع النيوزلندي كازوما كوبوري لقب فئة الفردي في البطولة، بعدما تقدم من المركز التاسع إلى المركز الأول في ختام الجولة الرابعة التي حقق فيها 8 ضربات تحت المعدل، ليقلب المصنف الـ 30 عالمياً على صعيد الهواة التوقعات وينهي المنافسات بمجموع 16 ضربة تحت المعدل بمجموع 272 ضربة.

وحل الأمريكي نيك دونلاب المصنف الرابع عالمياً، البطولة بالمركز الثاني برصيد 15 ضربة تحت المعدل، بمجموع 273 ضربة.

ثقة

من جانبه، تحدث الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وقال: ((ثقة الاتحاد الدولي للغولف بدولة الإمارات لتنظيم بطولتي العالم للرجال والسيدات الهواة، جاءت نابعة من القدرات الكبيرة التي أظهرتها باعتبارها مركزاً لتطوير رياضة الغولف على مستوى العالم، واحتضانها وتحديداً أبوظبي عدداً من أهم البطولات الدولية على مدار سنوات طويلة، ونرى في هذه البطولة محطة مهمة لمواصلة خطوات بناء الغولف لمستقبل واعد)).

وتقدم بالتهنئة للفائزين بهذا الحدث الرياضي الكبير الذي جمع أسرة اللعبة قيادة ونجوم حول العالم على ارض الإمارات بلد الأمن والأمان والتسامح والعيش المشترك على جانب آخر، يستضيف اتحاد الإمارات للغولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بطولتي العالم لفرق الهواة، وبعد ختام بطولة الرجال ((كأس أيزنهاور))، ستقام بطولة العالم للسيدات ((كأس إسبيريتو سانتو)) في الأسبوع التالي بالفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري.

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