شباب الأهلي يفوز على الوصل ويتمسك بصدارة دوري السلة

واصل حامل اللقب ((شباب الأهلي)) انتصاراته في الدوري العام لكرة السلة وحافظ على صدارة الترتيب منفرداً، بعد فوزه في الجولة الثالثة على ضيفه الوصل بنتيجة 96 - 84، وشهدت الجولة أيضاً فوز الشارقة على ضيفه الظفرة بنتيجة 106 - 65، والبطائح خارج ملعبه على مستضيفه الوحدة بنتيجة 100 - 80.

وكان شباب الأهلي حقق الفوز في أول جولتين على الظفرة والوحدة، ليصل بذلك للنقطة السادسة في 3 مباريات، بينما تعرض الوصل للخسارة الثانية بعد أن خسر في الجولة الثانية من الشارقة، وفاز في الأولى على البطائح ليصل للنقطة الرابعة، وهو نفس رصيد الشارقة الذي فاز في جولتين، لكنه يتأخر بمباراة بعد أن خضع للراحة في الجولة الأولى، وهي ثاني خسارة للظفرة بعد أن خسر في الجولة الأولى من حامل اللقب وارتاح عن اللعب في الجولة الثانية، ولديه نقطتان، أما البطائح فلديه 4 نقاط من 3 مباريات، حيث خسر أول جولتين من الوصل والنصر قبل أن يفوز على الوحدة صاحب الـ3 نقاط، الذي خسر جميع مبارياته.

وتقام الجولة الرابعة الخميس المقبل؛ ويحل الظفرة ضيفاً على البطائح، والنصر ضيفاً على الوصل في ديربي بر دبي، بينما يتقابل الشارقة وضيفه شباب الأهلي في قمة الجولة.

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