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«الإمارات» وصيف بطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام في البحرين

10/21/2023 7:27:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق منتخب الإمارات وصافة بطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام، في البحرين، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية،بينما حل منتخب البحرين في المركز الأول ومنتخب السعودية بالمركز الثالث.

وتمكن لاعبو منتخب الإمارات من إحراز 20 ميدالية منها 7 ذهبيات و8 فضيات و4 برونزيات، إضافة إلى الميدالية الفضية اـ ((بطل أبطال بناء الأجسام)) ونالها أحمد رستم.

وقال أحمد جوهر عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات: تمكن لاعبو المنتخب من تقديم مستويات متميزة، وكان طموحنا المركز الأول وسنعمل مستقبلاً على تعزيز الجوانب الإيجابية استعداداً للبطولات المقبلة، ولاعبونا نجحوا بترجمة جهودهم إلى ميداليات مستحقة ة.

و أكد زويد سالمين، المدير الفني للمنتخب ، أن لاعبي المنتخب قدموا مستويات مميزة أبهرت لجنة التحكيم والجمهور،ومن مكاسب البطولة دعوة 4 لاعبين جدد للانضمام للمنتخب الذي سيشارك في كأس العالم في إسبانيا مطلع نوفمبر المقبل، وهم : سعيد عباس، وعصام سيف، وسعيد غلام، وربيع الزعابي.

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