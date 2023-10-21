81 دولة في قرعة «أبوظبي غراند سلام للجودو» اليوم

تجرى اليوم مراسم قرعة بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو الكبرى، التي تنطلق منافساتها بعد غدٍ بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، ويشارك في مراسم القرعة التي تجرى عبر تقنية الفيديو ممثلو المنتخبات المشاركة، حيث يشارك في المنافسات 467 لاعباً ولاعبة من 81 دولة، بينما يحضر مؤتمر البطولة وفدا اتحاد الإمارات للجودو، والاتحاد الدولي للجودو، وعدد من أعضاء لجانهما الفنية والطبية.

ويشهد مؤتمر القرعة شرح التعليمات واللوائح من الاتحاد الدولي للجودو، بينما تسحب قرعة نزالات الأوزان المختلفة على مستوى الجنسين بداية بمنافسات الأوزان الخفيفة تحت 48، 52، 57، 60، 66 كيلوغراماً للجنسين، التي تلعب في اليوم الأول. ويشهد اليوم الثاني للبطولة منافسات الخفيف المتوسط تحت 63، 70، 73، 81 كيلوغراماً، ويشهد اليوم الختامي منافسات الوزن الثقيل، ويعقبها التتويج.

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