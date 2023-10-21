افتتاح «البارالمبية الآسيوية» في استاد هانغتشو بارك اليوم

يشهد استاد هانغتشو بارك الرياضي في الثالثة والنصف عصر اليوم ((بتوقيت الإمارات))، حفل الافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في الصين، بشعار ((القلوب تلتقي والأحلام تسطع))، ويستمر الحفل لمدة 90 دقيقة، ويحظى كل من محمد الحمادي لاعب ألعاب قوى، وعائشة الشامسي (رماية) بشرف حمل علم الدولة في طابور العرض.

وسيتم إضاءة الشعلة الرئيسية في الإستاد، وشارك في مسيرة الشعلة أحمد نواد لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى ضمن 600 مشارك، وكانت الانطلاقة من مدينة غوانزو بمقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين، التي استضافت دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الافتتاحية في عام 2010.

وتعد ((بارالمبية هانغتشو)) النسخة الأكبر في تاريخ الدورات البارالمبية الآسيوية، ويشارك فيها 5 آلاف رياضي من 44 دولة، يتنافسون في 22 رياضة، و566 مسابقة، وتقام مسابقاتها في 19 منشأة وموقعاً رياضياً.وتشارك الإمارات ببعثة تضم 40 لاعباً ولاعبة في 7 رياضات خلال منافسات الدورة، وعلى مدار الثلاث دورات الماضية، كان للإمارات مشاركة فاعلة، واستطاع أبطالها الوصول إلى منصات التتويج، حاصدين 47 ميدالية ملونة توزعت بين (10 ذهبيات و24 فضية و13 برونزية)، بداية من النسخة الأولى عام 2010 في غوانزو الصينية، التي حققت فيها الإمارات 11 ميدالية (4 ذهبيات و6 فضيات وبرونزية واحدة)، وفي الدورة الثانية بإنشيون بكوريا الجنوبية عام 2014، حقق أبطال الإمارات الرصيد الأعلى من الميداليات والذي بلغ 25 ميدالية (4 ذهبيات و12 فضية و9 برونزيات)، وفي الدورة الماضية في جاكرتا عام 2018، حقق أبطال الإمارات 11 ميدالية (ذهبيتان و6 فضيات و3 برونزيات).

استعدادات

وعلى صعيد استعدادات منتخبات الإمارات، عقد اليوم الاجتماع الفني لرفعات القوة في الدورة وحضره مدربا منتخب الإمارات قاسم تيتو ووليد جمول، وتم خلاله التأكيد على تطبيق قوانين الاتحاد الدولي لرفعات القوة في جميع المسابقات.

وتشارك الإمارات بـ3 لاعبين هم عادل شانبيه وزن 88 كلغم، وعبدالله النقبي في وزن 107 كلغم، وأحمد البلوشي فوق وزن 107 كلغم، وهيفاء النقبي في وزن 67 كلغم.

طموحات

أكدت هيفاء النقبي، لاعبة منتخب الإمارات لرفعات القوة، جاهزيتها للمشاركة في الدورة، وتحقيق طموحاتها سواء بالمنافسة على تحقيق الميداليات أو الوصول إلى الأرقام التأهيلية لدورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024)).

وقالت: استعداداتنا متميزة، وشهدت خوض منافسات =بطولة العالم لرفعات القوة في دبي ،أغسطس الماضي.

وأكدت سعيها لتحقيق أرقام تأهيلية للوصول إلى أولمبياد ((باريس 2024))

وحققت هيفاء العديد من النتائج والإنجازات على مدار مشاركتها السابقة بداية من بطولة آسيا عام 2013 في ماليزيا، ونهاية بتحقيق الميدالية البرونزية في الألعاب البارالمبية بآسياد جاكرتا عام 2018.

نتائج

وعلى صعيد النتائج الريشة الطائرة، خسر لاعبنا محمد المزروعي، مباراته الثانية في الدورة ضمن منافسات الفردي فئة (WH2) أمام الإندونيسي ويوين اندرى 0 - 2، وخسر رفقة زميله جمال البدواوي بمنافسات الزوجي لفئة (WH2) أمام الزوجي الصيني زيمو كو، وجيانبينج ماي بنتيجة 0 - 2.

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