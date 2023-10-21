تتويج إسطبلات «شادويل» ببطولة المّلاك في بريطانيا

توجت إسطبلات ((شادويل)) بلقب بطولة الملاك في بريطانيا، وذلك في أمسية ((يوم الأبطال))، التي أقيمت على مضمار ((آسكوت)) العريق، في ختام الموسم البريطاني للخيول، بحضور الملكة كاميلا قرينة الملك تشارلز الثالث، والشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن ماجد بن عبيد آل مكتوم.

وأصبحت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم خامس سيدة تنال هذا اللقب الرفيع في تاريخ البطولة، إذ واصلت مسيرة والدها الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، العالمية التي بدأت قبل أكثر من 40 عاماً، عبر متابعتها وإشرافها المستمر على خطط الفريق، بالإضافة إلى تواجدها الدائم في السباقات المحلية والدولية. ويأتي هذا التتويج عقب موسم مميز للإسطبل حيث شهد تحقيق عدد من الإنجازات القوية أبرزها ((برينس أوف ويلز ستيكس)) و((جودمونت إنترناشيونال ستيكس)) عبر النجم ((مستهدف))، و((كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس)) عبر البطل المعتزل ((حكم)) .

إشادة بالإنجاز

وأشادت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم بالإنجاز الذي حققه الإسطبل هذا الموسم، وبجهود فريق العمل الذين ساهموا في تحقيق هذه النتائج المميزة طوال الأشهر الماضية .

وأضافت : ( شاهدنا هذا الموسم عودة ((حكم)) الذي تألق في السباقات التي شارك فيها، وكذلك ((مستهدف)) الذي توج بلقبي ((برينس أوف ويلز ستيكس)) و((جودمونت إنترناشيونال ستيكس))، بالإضافة إلى ((الحسن)) التي أهدتنا لقب ((ناسو ستيكس)) للمرة الاولى ) .

بطولة الفرسان

واحتفظ الفارس وليام بيوك، بلقب بطولة الفرسان للعام الثاني على التوالي، فيما تصدر المدربان جون وثادي جوسدن بطولة المدربين في انتظار التتويج الرسمي ديسمبر المقبل.كما ودع الفارس المخضرم فرانكي ديتوري المضامير الإنجليزية ، عقب إعلانه الأسبوع الماضي تراجعه عن قرار الاعتزال، وإكمال مسيرته في الولايات المتحدة الأمريكية ، إذ حقق ثنائية مميزة في ختام مشواره الأوروبي .

الشوط الرئيس

ومن جانب آخر، توج ((كينج أوف ستيل)) بلقب الشوط الخامس الرئيس ((شامبيون ستيكس)) لمسافة 2000 متر ((الفئة الأولى)) بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب روجر فاريان، مسجلاً زمناً قدره 2.08.42 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن ((فيا سيستينا)) بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب جورج بووي . وحل ثالثاً ((هورايزون دور)) بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب باتريس كوتييه . وشهد السباق مفاجأة بانسحاب ((مستهدف)) لـ((شادويل)) من الشوط نظرا لتغير الأرضية بسبب سقوط الأمطار، إذ سيتجه إلى مهرجان الـ ((بريدزركب)) في أمريكا الشهر القادم .

الشوط الأول

وشهدت الأمسية تألق خيول جودلفين إذ حقق ((ترولرمان)) لقب الشوط الأول ((بريتش شامبيونز لونغ ديستانس كب)) لمسافة 3100 متر ((الفئة الثانية)) بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلا زمنا قدره 3.22.14 دقائق وبفارق رقبة عن ((كيبريوس)) بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين . وجاء في المركز الثالث ((سويت وليام)) بقيادة الفارس روبرت هافلين وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن .

الشوط الثاني

ظفر ((آرت باور)) لقب الشوط الثاني ((بريتش شامبيونز سبرينت ستيكس)) لمسافة 1200 متر ((الفئة الأولى)) بقيادة الفارس ديفيد آلان وإشراف المدرب تيم إيستربي مسجلا زمنا قدره 1.16.92 دقيقة وبفارق رقبة عن ((كينروس)) بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب رالف بيكيت . وحل ثالثاً ((سباي كاشر)) بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك .

الشوط الثالث

حققت ((بوبترونيك)) لقب الشوط الثالث ((بريتش شامبيونز فليز آند ميرز ستيكس)) المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 2٣00 متر ((الفئة الأولى)) بقيادة الفارس سام جيمس وإشراف المدرب كارل بيرك مسجلة زمنا قدره 2.28.29 دقيقة وبفارق رقبة عن ((بلو ستوكنج)) بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب رالف بيكيت .

وجاءت في المركز الثالث ((جاكي أوه)) بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين .

الشوط الرابع

اقتنص ((بيج روك)) لقب الشوط الرابع ((كوين إليزابيث الثانية ستيكس)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الأولى)) بقيادة الفارس أوريليان ليميتر وإشراف المدرب كريستوفر هيد مسجلا زمنا قدره 1.44.58 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن ((فاكتور شيفال)) بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب جيروم رينير . وحلت ثالثاً ((طاهرة)) لآغا خان بقيادة الفارس كريس هايز وإشراف المدرب ديرموت ويلد.

الشوط السادس

ظفر ((ذات جيتكيبر)) بلقب الشوط السادس والختامي ((بالمورال هانديكاب)) لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس جو فانينغ وإشراف المدرب شارلي جونستون، مسجلا 1.47.11 دقيقة وبفارق طول عن ((روبي جست)) بقيادة الفارس توم كويلي وإشراف المدرب جورج مارجارسون .

وجاء في المركز الثالث ((دوكلاندز)) بقيادة الفارسة هايلي تورنر وإشراف المدرب هاري يوستاس .

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