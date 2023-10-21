بحضور زايد بن محمد.. نجاح مبهر لـ«أبوظبي إكستريم» بمشاركة نخبة نجوم العالم

بحضور سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، أقيمت النسخة الأولى من بطولة أبوظبي إكستريم بصالة مبادلة أرينا في أبوظبي ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي، وتابع المنافسات الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن سعيد بن حمدان آل نهيان، والشيخ ذياب بن سعيد بن حمدان آل نهيان، وصالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والعميد محمد بن دلموج الظاهري، ومنصور الظاهري، عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وكريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة؛ وطارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وألكسندر فولكانوفسكي، وبلال محمد؛ نجما بطولة ((يو إف سي)).

وحققت البطولة التي تقام بتنظيم شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، نجاحاً مبهراً فاق التوقعات بمشاركة نخبة نجوم العالم، وتميزت بالجمع بين تقنيات الجوجيتسو المهارية وشراسة الفنون القتالية المختلطة، وسط إقبال لافت من عشاق الرياضات القتالية، حيث بيعت جميع التذاكر، وكانت المدرجات ((كامل العدد)).

نتائج

وشهدت البطولة 14 مباراة قوية بمشاركة نخبة تضم 28 رياضياً ورياضية من مختلف أنحاء العالم،وتمكن نيمان جراسي، اللاعب الشهير ببطولات بيلاتور، من الفوز على بين هندرسون، البطل السابق لمنافسات ((يو إف سي)) و((دبليو إي سي)) في مواجهة الفعالية الرئيسية للنزالات من دون بدلة، وسط استعراض مذهل للمهارات، وأظهر هندرسون براعة في الهروب من قبضات خصمه، إلا أن جراسي كانت له اليد العليا في تنفيذ الإخضاع بطريقة أبهرت الحضور.

وقال جراسي: أثق أن البطولة ستكون منصة الجرابلينج الرائدة على مستوى العالم، وقد بذلت قصارى جهدي في التدريب للتعود على القواعد الجديدة، وقدمت أداء جيداً وحققت ما كنت أسعى إليه في إنهاء النزال بالإخضاع، وكانت تجربة حافلة بالتشويق نتيجة وقت الجولات الضيق الذي دفعني لتقديم كل ما لدي لأحقق الفوز.

وأضاف: كنت أدرك صعوبة النزال ضد هندرسون بسبب براعته ومدة الجولات القصيرة ، ونجحت في النهاية بالحصول على اللقب.

وشهدت الفعالية الرئيسية لنزالات البدلة فوز إيزاك باهينسي، قائد فريق دريم آرت، على جوستافو باتيستا لاعب فريق آتوس.

تألق

وتألقت سارة جالفاو ابنة أسطورة الجوجيتسو أندرو جالفاو، وفازت على منافستها فيتوريا جابرييلا في فئة السوبر فايت بالبدلة. وأضافت: وجود القفص تحد كبير، خاصة وأنه يحدد مساحة النزال ويفرض علينا الاستفادة منه، ونجحت في استخدام هذا الأمر لحسم النزال، على الرغم من إظهار جابرييلا قوة وشراسة كبيرة.

جولات صعبة

وفي الفعالية الرئيسية للنزالات المشتركة من دون بدلة، تمكن مارتن فيتوري، حامل لقب الوزن المتوسط لبطولة ((فيناتور إف سي)) والمنافس الحالي على لقب الوزن المتوسط لبطولة ((يو إف سي))، من انتزاع الفوز على طارق سليمان المشهور بإتقان حركات الإخضاع، بقرار الحكام بعد خمس جولات صعبة. وشهد النزال الثاني، من دون بدلة مواجهة شرسة مزجت بين القوة البدنية والمهارات القتالية، حيث واجه روبيرتو أبريو، المعروف باسم سايبورغ وقائد فريق فايت سبورتس، خصمه الأسترالي صاحب الحزام الأسود أنطون مينينكو، ونجح أبريو في الحصول على اللقب بقرار الحكام.

وشهدت المنافسات خوض البطل الإماراتي زايد الكثيري مواجهة قوية أمام منافسه ثاليسون سواريز، وقدم أداءاً جيداً رغم الخسارة، فيما أسفرت نتائج بقية النزالات عن فوز تاياني بورفيريو على جيوفانا جارا، وعبد الكريم السلوادي، على إسلام نادر رضا، و فابريسيو أندري على مارسيو أندريه ، ومارسين هيلد، على جورام كوتاتيلادزه، وفيليبي أندرو، على أندرسون فيريرا. وجوناتاس جرايسي، على ناتان تشوينج، ولويزا مونتيرو، على ناتالي ريبيرو، ودان ماناسوي على أنطونيو آسيف.

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