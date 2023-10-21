التصنّع والاصطناع

جاء في المعجم: (تصنّع الشخص الكرم تظاهر به وهو ليس فيه، وتصنّع الخطيب في كلامه تكلف، تقعر، أسرف في الصياغة اللفظية). أما الاصطناعي فهو المصنوع وليس طبيعياً.

والتصنّع فلسفياً، لمن لا يعلم، هو اعتراف المتصنع ضمنياً بأهمية القيم الأخلاقية والمعرفية، التي لا يحوزها، ويسلك على الضد منها، ولكنه رغبة في الظهور أمام الآخر بما ليس فيه، يتصنع سلوكاً وكلاماً متوافقاً مع تلك القيم التي يعترف بأهميتها لدى الآخر. (يقولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ).

إذاً التصنع نوع من الخداع، مقصوده خداع الآخر بما ليس في الخادع من صفات محدودة.

ولكن ما هو أخطر من التصنع هو الاصطناع، وإذا كان الإنسان قد استطاع بفضل تطور تكنولوجيا الصناعة والتصنيع أن يصنع ورداً وشجراً من مادة البلاستيك، وبكل الألوان والأنواع، ويزين فيها بعض المحال التجارية أو المطاعم، حتى تبدو هذه الورود والأشجار للناظر على أنها نباتات حية، فإن هذا الاصطناع لا ينتج ضرراً أخلاقياً أو جمالياً، وإن المرء ما إن يعرف حقيقة هذه النباتات حتى يقيم انفصالاً عاطفياً وجمالياً معها، وآية ذلك لأنه يحب الحياة الحقيقية.

أما الخطر الأكبر الذي يعبث بالمجتمع فهو خطر إنتاج النخب الاصطناعية التي تتصنع النخبوية.

والنخب، بوصفها، عقل المجتمع، بما تنطوي عليه من ذكاء ومعرفة وخبرة، هي التي تغني المجتمع بالتفكير والقيم المرتبطة بالتطور الخلاق.

وعندي بأن المبدأ الذي يحكم ظهور النخب هو المبدأ الدارويني: البقاء للأصلح. والنخبة هي الفاعلة نظرياً وعملياً. فالجامعة بكل مراحل الدراسة فيها، من الإجازة إلى الدكتوراه، مثلاً، مكان لإنتاج النخب في كل صنوف المعرفة، وعدد الذين يحتلون مكانة خاصة في هذا المجال أو ذاك مرتبط بالأصلح، والأصلح هنا هو الأدهى.

فحاجة المجتمع والدولة للنخب حاجتها للعقل الذي يفكر، النخب عقل الدولة والمجتمع، ولهذا فالنخب سلطة، ولأنها سلطة فيحدث أن تخافها سلطة الدولة، ولما كان لا يمكن لدولة أن تحقق مهامها دون نخبة، فإن خوف دولة ما من النخبة يحملها على اصطناع نخبة قادرة على التحكم بها، ويكون عملها ليس سوى تبرير أيديولوجي، وهذه حال الدكتاتوريات الأيديولوجية وعصبياتها الضيقة.

فتجري عملية احتلال النخبة الاصطناعية لمؤسسات الجامعة والإعلام والقانون، فضلاً عن المداحين من كل الأنواع.

تتميز النخبة الاصطناعية بضعف الكفاءة المعرفية، وغياب حضورها المجتمعي وعدم الاعتراف بها من قبل المجتمع، وعدم الاعتراف هذا يخلق لديها النزعة العنفية تجاه النخبة الحقيقية.

والنخب الاصطناعية كي تخفي ضعفها المعرفي وسلوكها اللاأخلاقي تتصنع الظهور الشكلي وراء لغة شعاراتية زائفة.

ونتيجة لحال كهذه فإن النخبة الحقيقية إما أن تنزوي جانباً، وإما تهاجر حيث تجد لها مكاناً تمارس فيه علمها، ويفقد المجتمع عندها عقله أي نخبته. وفي هذه المناسبة أتذكر قولاً لـ ((ت.س إليوت)) في كتابه (الثقافة): ((إنه لأسهل على بريطانيا أن تخسر الحرب من أن تخسر نخبها)).

إن المفكرين والفلاسفة والأدباء والفنانين والعلماء والقانونيين لا يصنعون التاريخ وحدهم، وإنما يشاركون بفاعلية خاصة مع الآخرين، ويزودون إرادة الناس بقناديل تضيء لهم الدروب المعتمة في مرحلة الظلام. فيندرجون في الإرادة الفاعلة دون نزعات فارغة.

وأهم فرق بين النخبة الطبيعية والنخبة الاصطناعية إنما يكمن في مسألة الولاء والانتماء، ففي الوقت الذي يحرك سلوك النخبة الطبيعية الهم الوطني-الاجتماعي وتبني علاقة جدية بالعالم المعيش، فإن النخبة الاصطناعية تتصرف وفق المصالح الفردية الضيقة وتحصر ولاءها مع مَن من شأنه أن يبقيها فيما انتهزت للحصول عليه.

وهنا تكمن الخطورة الناتجة عن احتلال النخبة الاصطناعية لبعض صعد الحياة، أو لمعظمها، إذ يسود عندها الخراب.