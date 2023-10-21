قضية فلسطين.. التسوية غير المستحيلة

يوماً تلو الآخر تكتسب نظرية ((الأصبع الواحد)) أنصاراً متزايدين لدى فقه الطب البشري، المعني بتجويد أساليب تشخيص الأمراض، الفكرة هنا ببساطة هو أن يطلب الطبيب المعالج من المريض الإشارة إلى موضع الألم الأساسي، بأقصى درجات التحديد ما أمكن وبأصبع واحد فقط، وذلك عوضاً عن الشكوى المطاطة الهيولية ذات الطابع العام، الأمر الذي يختصر الوقت والجهد في معرفة الداء ووصف الدواء.

إذا حاولنا تطبيق هذه النظرية، مع شيء من التصرف، بحسب مقتضى الحال بالطبع، على قضية ((الصراع الإسرائيلي الفلسطيني))، أشار أصبعنا إلى ديمومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية القائم منذ عام 1967، وعدم التجاوب مع أشواق الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس على هذه الأراضي.

تعيين مصدر الداء بهذا المفهوم يناسب سيرورة الاشتباك الحاصل بين طرفي القضية المباشرين، وبالذات خلال حقبة ما بعد صيغة أوسلو المبرمة قبل ثلاثين عاماً، وهذا هو المعنى المقصود بتشخيص الصراع بأسلوب ((الأصبع الواحد))، ثم معالجته استناداً إلى ما تم التوافق عليه قانونياً وسياسياً بين هذين الطرفين، وحظي بتصديق أطر التنظيم الدولي، والعدد الأوفر من المتداخلين الأقوياء.

في أوسلو، تم اشتقاق أسس ومسارات قانونية وسياسية لتسوية الصراع، على نحو كان يفترض منه أن يفضي إلى قيام دولة فلسطينية على 22 % من جغرافية فلسطين الانتدابية، ما يعني أن الهدف النهائي كان أضيق بكثير حتى مما عينته الشرعية الحقوقية الدولية للجانب الفلسطيني في قرار التقسيم الشهير لعام 1947، ولهذا قلنا في حينها مع بعض القائلين:

إن هذه الصيغة أتاحت فرصة لنتبارى أمام إسرائيل، للإفلات بما قررته لنفسها بحكم سياسة الأمر الواقع، وموازين القوى المختلة، وإنه إذا ما أهدرت تلك الفرصة فقد يرتد الصراع إلى مربعاته الأولى، حيث الاشتباك الدامي بلا حدود حول الروايات التاريخية والعقيدية والأيديولوجية، وهي الأبعاد، التي تم التخفف منها إلى حد كبير في أوسلو.

في اشتباك هذه الأبعاد وبنيته التحتية وحيثياته تصعب إلى أبعد الحدود الإشارة إلى الداء ووصف الدواء وفق فرضية ((الأصبع الواحد))، ونحسب أن نذر هذه الحالة تتجلى راهناً، وبقوة في أفق القضية، لكننا نحسب أيضاً أن مقاربة التسوية بناء على هذه الفرضية أو الفكرة ما زالت احتمالاً قائماً رغم ما ناله بمرور الوقت من هجران وشحوب.

نود القول: إن المجالين الإقليمي والدولي مفعمان بالأدبيات القانونية والسياسية، العاطفة على شرعية ومشروعية قيام الدولة الفلسطينية، التي يمثل غيابها أصل الصراع ( الداء )، المستعر بخط بياني متقطع بين الصعود والرتابة والهبوط، منذ خمسة وسبعين عاماً.

وإنه لا توجد صغيرة ولا كبيرة من حيثيات قيام هذه الدولة وتقعيدها فعلياً، إلا ولها علاج حقوقي قانوني موصوف بدقة في قرارات ومبادرات الأطر التنظيمية لهذين المجالين، وعلى رأسها الأمم المتحدة بجلالة قدرها.

رب مجادل هنا بأنه لا جديد في هذا التناول، وذلك في ضوء فشل هذه الأطر مطولاً في تحقيق الهدف. هذا صحيح غير أن أصل هذا الفشل يكمن في منهج إيداع مسألة تطبيق هذه القرارات والمبادرات لطرفي الصراع بذاتيهما، وخطأ.

هذا المنهج، بل وربما كانت خطيئته، تجاهله لمبدأ أساسي من مبادئ القانون والقضاء الدوليين على الصعيدين النظري والتطبيقي، وهو أن القرارات والأحكام الدولية تصدر للإلزام والتنفيذ وعن تفاوض مسبق، وليس لكي يجري الاستغراق في التفاوض حولها مجدداً، ناهيك عن أن يكون هذا التفاوض اللاحق بين أطراف القضية بمعزل عن وساطة مسموعة الكلمة.

ولعل إحدى خصائص القضية الفلسطينية الاهتمام الفائض بمسارها، ومصيرها بين يدي مروحة واسعة جداً من القوى الفاعلة، والسائرة على طريق الفعل، في طول عالمنا الراهن وعرضه، التي يفرز معظمها مبعوث أو ممثل دائم خاص، للتعامل معها على مدار الوقت.

ويعزى ذلك إلى ما أضحى معلوماً بالضرورة من ارتباط القضية، المتفجرة في قلب العالمين القديم والجديد، بمصالح دولية تعز عن الحصر، غير أن هذه الميزة تظل بلا معنى وبلا فاعلية، وقد تمسي عيباً وعبئاً، يفاقمان الصراع، ويجعلانه يدور في حلقة مفرغة لعينة ومفزعة، طالما اكتفى هؤلاء الفواعل بالتأمل، وتصدير السياسات والمواقف والقرارات عن بعد، قانعين بمراعاة ومراقبة مصالحهم الذاتية، وبالمداخلات الموسمية الهادفة للتسكين والتهدئة لا أكثر.