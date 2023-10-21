لا أحد يتبدل فجأة!

في علم النفس هناك دائماً تفسير لكل سلوك إنساني يقوم به الإنسان، سواء أكان خيراً، أو سريراً، فالنفس هي منبع الخير ومصدر السرور، لذلك يلجأ أساتذة واختصاصيو علم النفس للنظريات السلوكية والوظيفية، عندما يواجهون سلوكيات مضطربة لدى أي إنسان، حيث لا مجال لتحرير النفس البشرية كي تصل للسلام والطمأنينة، إلا بالنبش في الضغوطات النفسية والمشكلات التي تواجه الإنسان، فتسبب له الاضطرابات النفسية كالاكتئاب والخوف المرضي أو ما يسمى بالفوبيا..

إن علم النفس يدرس السلوك الإنساني المضطرب كما يفسر اختلال العلاقات الإنسانية، وفي هذا الوقت الصعب الذي نرزح فيه جميعنا تحت ضغوطات لا حصر لها، نحتاج كثيراً لأن نقترب أكثر من أنفسنا ونفحص علاقاتنا مع الآخرين بوعي ومكاشفة، حتى لا نكون عرضة للمفاجآت والإحساس بالخديعة أو بذلك الشعور الثقيل والمؤلم أننا محاطون بأناس لا نعرفهم رغم تغلغلهم في حياتنا، فنقف أمام مرآة الذات في حيرة كبيرة نقلب التفاصيل ونطرح أسئلة بلا إجابات!

إن الثقة مطلوبة، وإعطاء الآخرين فرصاً آمنة للتوغل في حياتنا بعيداً عن دوائر الشك والريبة، أمور لا بد منها إذا أردنا أن نتمتع بعلاقات فاعلة وقوية، لكن المهم هو معرفة الحدود والمسافات بدقة، حتى لا نسأل: ما الذي غير هؤلاء الناس رغم كل الصداقة والثقة والأمان؟ هل هي طبيعة نفوسهم المجبولة على شيء من الشر والأذى، الذي لا يلبث أن يظهر فجأة على شكل خديعة أو غضب غير مبرر أو قطيعة، أم أن الثبات ليس من طبيعة البشر، أم أن البعض لا يتغير ولكنه يزيح قناعه ليظهر على حقيقته؟؟

إن المنصب بحد ذاته كالمال والشهرة، لا يغير الإنسان، ما لم يكن لدى هذا الإنسان خميرة سوء في داخله جعلته على أتم استعداد للتبدل، كذلك ظهور تيارات التطرف الديني أو الفكري في أي مجتمع ليس هو الذي يرغم البعض على التطرف، ما لم يكن لدى هذا البعض بذرة تطرف مسبقة في قرارة نفسه، وفي كل الأحوال، فنحن لا نرى الأشياء على حقيقتها إلا في الوقت الضائع للأسف.