نظرتك للحياة تشكل مستقبلك

لكل فرد منا طريقته الخاصة في النظر للحياة، والأمور من حوله، إما إيجابية وإما سلبية، اختياراتك اليومية، ونظرتك المتفائلة تؤثر على نجاحاتك في الحياة، فإن أحببت عملك فكن على يقين بأنك سوف تشعر بالرضا عنه، إذ قال رائد الأعمال الأمريكي كليمنت ستون: ((هناك اختلافات بسيطة، وأخرى كبيرة بين الناس، فالاختلافات البسيطة هي النظرة تجاه الأشياء، أما الاختلافات الكبيرة فهي كونها سلبية أو إيجابية)).

إن النظرة تجاه الأشياء في حياتنا واختلافها يعتمد علينا، ذلك أن الاختلاف في مفهوم السعادة مثلاً يتباين بيننا وبين غيرنا، فالبعض يجد السعادة في المال، والبعض الآخر في النجاح، وربما في الاستقرار العائلي وهكذا، حيث يقول غاندي: ((إن الشيء الوحيد الذي يميز بين شخص وآخر هو النظرة السليمة تجاه الأشياء))، إننا نستطيع أن نقرر ما نرغب به وما نحتاج إليه، فقال دنس واتلي مؤلف سيكولوجية الفوز:

((إن نظرتك تجاه الأشياء هي من اختياراتك أنت))، يمكنك أنت أن تقرر ما ترغب به، ويمكنك أن تقرر ما تحتاج إليه في الحياة، في العطاء ومساعدة الآخرين، وأن تكون لديك المعرفة والعلم، وأن تتعلم وتكون أكثر تفهماً ومتسامحاً، إن النظرة للأشياء من حولنا تعتمد علينا، ومدى تقبلنا واختيارنا، وهذا الاختيار يعتمد علينا بالكامل إما تقبله وإما ترفضه أو حتى تغيره، وقد قال ألبرت اينشتاين: ((تقدر القيمة الحقيقية للإنسان بدرجة حريته من سيطرة نفسه))،

وحتى نستطيع تغيير أنفسنا يجب علينا أن نبتعد عن لوم بعضنا البعض، أو رؤسائنا في العمل أو حتى المواقف، التي حدثت في طفولتنا ونسامح والدينا، لأنهم قسوا علينا في طفولتنا وأساتذتنا، لأن البعض منهم لم يساعدنا على استيعاب الدروس، وأصدقائنا لأنهم لم يتواصلوا معنا، بكل بساطة عندما تلوم الآخرين والظروف من حولك فسوف تعطيهم القوة لقهرك، لذلك من الجميل أن تلتمس العذر لنفسك، وتخرج من إطار الآخرين، ومقارنة نفسك بهم، ولا تنسى أن فكرة المقارنة قد تقتلك، وتقضي عليك، وتذكر ربما لديك ميزة تختلف عن الآخرين، فبدلاً من المقارنة والعيش في الماضي يمكن لك أن تحسن ظروف حياتك.

قال الدكتور جون جريندر أحد مؤسسي البرمجة اللغوية العصبية:((لا يتساوى الماضي مع المستقبل))، تذكر دائماً أنه بإمكانك أن تغير حياتك، فأنت أهم شخص بالنسبة لنفسك، ولن تجد التأييد ولا القبول من الآخرين بكل بساطة، بل إن أردت أن تصل نحو أهدافك فإنك تحتاج إلى أن تعرف طريقك في الحياة.

هناك قول: ((حدث الناس عن نفسك سيستمعون لك، حدثهم عن أنفسهم سيهتمون))، لذلك كن كريماً مع نفسك، وأسهم في تغيير نظرتك للأشياء من حولك بالابتسامة.