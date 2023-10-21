كبير مستشاري المناخ في «البنتاغون»: تعويل على مؤتمر المناخ بالإمارات لمزيد من التمويل للبلدان النامية

حدد كبير مستشاري المناخ في وزارة الدفاع الأمريكية جوشوا بوسبي، في تصريحات خاصة لـ ((البيان)) أبرز الأهداف المرجوة من مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينعقد في دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبل.

ومن بين أبرز تلك الأهداف التي رصدها ((مزيد من التمويل للبلدان النامية))، وذلك بعدما تم إحداث اختراق إيجابي في المؤتمر السابق المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، فيما يخص الاتفاق على مبدأ ((الخسائر والأضرار)).

مساهمات

ويتوقع كبير مستشاري المناخ في وزارة الدفاع الأمريكية، أن تكون هنالك دعوات في مؤتمر الأطراف بدولة الإمارات العربية المتحدة لمزيد من المساهمات المحددة وطنياً، المنقحة والطموحة، والتي من المقرر مراجعتها بحلول العام 2025، بالإضافة إلى المزيد من طلبات التمويل للدول النامية؛ من أجل التخفيف والتكيف والحد من الخسائر والأضرار.

ويتحدث بوسبي، وهو أيضاً أستاذ الشؤون العامة والباحث في مركز روبرت شتراوس للأمن الدولي والقانون، عن العمل المناخي العالمي وحجم التغيير الذي طرأ عليه، بقوله: ((نحن في لحظة مختلفة من حيث العلاقات العالمية التي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) عما كنا عليه في العام 2015 عندما تم التفاوض على اتفاق باريس)).

بنية عالمية

ويضيف: ((سبق وأن تمكنت الولايات المتحدة والصين من العمل معاً لتحريك بنية عالمية جديدة تقوم على المساهمات المحددة وطنياً (خطة عمل مناخي لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ)، وكان الهدف هو إطلاق دائرة محمودة من العمل وتعزيز الطموحات في هذا السياق)).

ومع ذلك، أدى انتخاب دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة في العام 2017 إلى إبعاد واشنطن عن العمل الجاد في مجال المناخ لمدة أربع سنوات وحتى العام 2021، وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لمجموعة متنوعة من الأسباب، بحسب بوسبي.

ويستطرد: ((عملية التقييم العالمي للعام 2023، تمثل أول فرصة لتقييم أداء المساهمات المحددة وطنياً في ضوء أهداف منع درجات الحرارة العالمية من الارتفاع بمقدار درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، والطموح الأكثر طموحاً لمنع زيادة بمقدار 1.5 درجة مئوية.. والحقيقة هي، كما أظهر تقرير التقييم العالمي قبل انعقاد المؤتمر، أنه لم يتم إحراز تقدم كاف، ويبدو أن الهدف 1.5 بعيد المنال على نحو متزايد)).

تقدم

ويرى أستاذ الشؤون العامة والباحث في مركز روبرت شتراوس للأمن الدولي والقانون، أن التقدم الأكبر الحادث في سياق العمل المناخي هو ما يتعلق بتعهد منتجي الوقود الأحفوري بالحد بشكل كبير من تسرب غاز الميثان وإشعاله. وقد يسعى الناشطون إلى الحصول على التزامات أكثر اتساعاً لـ ((التحول الطاقي))، لكنه يتحدث في السياق ذاته عن التحديات التي تواجه التوصل لإجماع حول الالتزامات المختلفة.

وإلى ذلك، يشير الخبير المتخصص في الشؤون البيئية، إلى أن التحدي الأساسي الذي يواجه المدافعين عن المضي قدماً في قضايا المناخ هو كيفية جعل التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين يعمل لصالح حماية المناخ وليس ضده. بينما لم يجد المدافعون حتى الآن طريقة للضغط بنجاح على أي من البلدين لتحسين إجراءاتهم المحلية وتقديم الدعم المالي الدولي للعمل المناخي.

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، يرى أن إدارة الرئيس بايدن اتخذت خطوات تاريخية بإقرار قانون خفض التضخم ومشروع قانون البنية التحتية المقدم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للعمل على مكافحة تغير المناخ. بينما سوف تستغرق هذه الاستثمارات بعض الوقت لثني منحنى الانبعاثات المحلية. ومن ناحية أخرى، تعني سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب أنه لا يوجد احتمال لتخصيص اعتمادات كبيرة لتمويل المناخ للدول النامية من خلال مساعدات التنمية الخارجية.

ويتابع: ((أعتقد بأنه مع اقتراب عام الانتخابات (2024)، سيكون من الصعب على الولايات المتحدة أن تتجاوز مستوى طموحها الحالي فيما يتعلق بعملها أو فيما يتعلق بدعم تمويل المناخ.. وقد تضغط من أجل الحصول على مزيد من الدعم المالي من خلال البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى)).