«الخيال المناخي».. نوع أدبي حديث يتصدى لقضايا البيئة والاستدامة

مع تزايد ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي العالمي، يتنامى أدب ((الخيال المناخي))، ليصبح نوعاً أدبياً مستقلاً متفرعاً من الخيال العلمي.

وإذا كان هذا النوع مسجلاً باسم الصحفي السابق وأستاذ مادة الأدب الإنجليزي دان بلوم، الذي ابتدعه في أواسط الألفية الثانية، فإن عدد الروائيين والشعراء الذين انضموا إلى هذا النوع يتزايد، على نحو يلفت الانتباه، كما يزداد الحديث عن أهميته، حيث يقول مختصون بعلم النفس إن روايات الخيال المناخي تلعب دوراً كبيراً في الوعي والتحذير من خطورة الظاهرة.

قدرة بشرية

((البيان)) التقت مجموعة من الكتاب الشباب للحديث عن أدب ((الخيال المناخي))، حيث تحدثت الكاتبة منة إبراهيم البدر عن الأدب الذي تعتبره مصدر إلهام للعديد من الابتكارات المعاصرة، وتقول: على الصعيد الشخصي لم أتطرق لجانب الخيال العلمي كونه سلاحاً ذا حدين، فالتمادي فيه يعتبره البعض تبجحاً على المستقبل وتنبؤات غير محسوبة.

بينما يسند البعض الآخر الخيال العلمي لنوع من فن المساحة المتحررة من قيود محدودية القدرة البشرية، فينتج عن ذلك القوى الخارقة مثلاً أو العبور بالزمن، وتلك خيالات لن يتجرأ العلم على الولوج إليها البتة، إلا أن الغرب استثمر المتعة التي تثيرها أحداث كتلك، فتوسع كتابهم في مجالات الكتابة في الماورائيات.

ويؤكد الكاتب راشد سلطان بأن أدب الخيال العلمي كالمُغذّي الفكري للمستقبل، ويقول: بالنسبة لي، أدب الخيال العلمي قد يعود على الكُتاب بالفائدة، لأن هذا النوع الأدبي يتميز بارتباطه القوي بالعلم بكل جوانبه.

وهذا مهم، خاصة وأننا في جيل معتمد على التكنولوجيا، دائم النظر للمستقبل. وهنا، يبدو أدب الخيال العلمي، الذي يستند على معطيات العلوم، النظرية والتطبيقية، ومن خلالها يتوقع تخيلياً أشياء ما، له مكانه الواقعي ومكانته المتزايدة في عالمنا المعاصر. وتابع: المناخ قد يؤثر سلبياً وإيجابياً على حياة الإنسان، وخاصة في الدول الفقيرة. وبالتالي، فإن هذه القضايا التي تؤثر على الإنسان، تمثل إغراء متزايد التأثير من الناحية الأدبية.

بيئة واستدامة

وفي السياق نفسه، قال الكاتب عبدالله الخوري: يُعتبر هذا النوع من الأدب ظاهرة إيجابية ومهمة، إذ إن تصاعد الاهتمام بموضوعات التغير المناخي والبيئة يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على كوكب الأرض. الخيال المناخي يقدم للكتّاب والقراء فرصة لاستكشاف سيناريوهات متعددة تتعلق بالمستقبل وكيف يمكن لتغير المناخ أن يؤثر على الحياة والمجتمعات. يساهم هذا النوع من الأدب في توجيه الانتباه إلى التحديات التي نواجهها وفتح النقاش حول الحلول الممكنة.

ويضيف: وقد تكون رؤية هذه القضية تعكس تطور عصر المجتمع الحالي، حيث يزيد القلق بشأن تغير المناخ من مستوى البحار المتصاعد وتأثيره على البيئة والبشرية، وتحفز هذه القضية الكتّاب على تضمينها في أعمالهم الأدبية وتصوير تأثيراتها المحتملة على المجتمع والفرد.

كما أن روايات الخيال المناخي والأدب الواقعي تعكس هذا التأثير وتسهم في تشكيل الوعي العام وتحفيز النقاش حول كيفية التصدي للتحديات البيئية وتحقيق الاستدامة، حيث إن هذا التطور في الأدب يشكل إضافة هامة للمناقشات حول قضايا البيئة والاستدامة ويسهم في تشجيع العمل الجماعي نحو حماية كوكب الأرض.